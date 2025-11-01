Państwo Kurzajewscy podbijają Nowy Jork! Towarzyszył im nawet młodszy syn dziennikarza (FOTO)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Ich podróż do Stanów Zjednoczonych nie obyła się jednak bez większych przygód. Para nie mogła wylądować od razu na lotnisku w Nowym Jorku, ponieważ miasto zostało zalane, a lotnisko zamknięte. Na szczęście dotarli i już mogą cieszyć się tamtejszymi urokami.

„Kochani, jesteśmy. Dotarliśmy do Nowego Jorku z małymi przygodami. Wczoraj nie wylądowaliśmy na JFK, na lotnisku w Nowym Jorku, tylko w Baltimore, ponieważ lotnisko zostało zamknięte ze względu na fatalne warunki pogodowe, wczoraj zalało Nowy Jork, poza tym strasznie wiało, ale nam to nie przeszkadza. Najważniejsze, że już nie pada (…). Także przygoda goni przygodę, ale dotarliśmy szczęśliwie, jesteśmy…” – mówiła Kasia na Instastories.