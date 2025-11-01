times-dark
Kozaczek
Państwo Kurzajewscy podbijają Nowy Jork! Towarzyszył im nawet młodszy syn dziennikarza (FOTO)

Nie obyło się jednak bez małych przeciwności losu...

01.11.2025
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewscy w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Para po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedziała sobie „tak”. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Teraz świeżo upieczeni nowożeńcy wybrali się w podróż do Nowego Jorku, czym podzieli się na swoich social mediach. Jak zapowiadali, to jeszcze nie jest jednak ich podróż poślubna, a przyjechali na nowojorski maraton, w którym Maciej Kurzajewski weźmie udział.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Ich podróż do Stanów Zjednoczonych nie obyła się jednak bez większych przygód. Para nie mogła wylądować od razu na lotnisku w Nowym Jorku, ponieważ miasto zostało zalane, a lotnisko zamknięte. Na szczęście dotarli i już mogą cieszyć się tamtejszymi urokami.

 

„Kochani, jesteśmy. Dotarliśmy do Nowego Jorku z małymi przygodami. Wczoraj nie wylądowaliśmy na JFK, na lotnisku w Nowym Jorku, tylko w Baltimore, ponieważ lotnisko zostało zamknięte ze względu na fatalne warunki pogodowe, wczoraj zalało Nowy Jork, poza tym strasznie wiało, ale nam to nie przeszkadza. Najważniejsze, że już nie pada (…). Także przygoda goni przygodę, ale dotarliśmy szczęśliwie, jesteśmy…” – mówiła Kasia na Instastories.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Jak się okazuje, Kasia i Maciej nie są sami, bo towarzyszy im młodszy syn dziennikarza Julian Kurzajewski, którego doczekał się wraz z poprzednią żoną, Pauliną Smaszcz. 19-latek i jego ojciec wspólnie biorą udział w maratonie, a z tej okazji sprawili sobie nawet identyczne koszulki z ich wizerunkami i napisami: „Father & Son. Maciej & Julian. Poland”

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork

Kasia i Maciej od razu zabrali się za zwiedzanie i spacer po Nowym Jorku i podzielili się również wspólnymi, romantycznymi fotkami z przepięknymi widokami na miasto. Para jak zwykle zadała szyku. Kasia w stylowej, bordowej kurtce, czarnych spodniach i botkach, a Maciej w beżowym płaszczu, spodniach i dla przełamania stylu w sportowych butach.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają Nowy Jork
marta | 1 listopada 2025 Odpowiedz

Kurzopki za darmo maja tlumacza i fotografa.Za darmo nie pojechal to jego praca,

