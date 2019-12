Przyjaciele to jeden z najbardziej legendarnych amerykańskich seriali wyświetlany w latach 1994–2004. Jak sama nazwa wskazuje, fabuła toczy się wokół przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku. Szóstkę przyjaciół zagrali: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer. Serial zna prawie cały świat – emitowano go w ponad 100 krajach.

Ciekawostki o serialu Przyjaciele

Mimo że produkcja nie wypuszcza już nowych odcinków, to platformy streamingowe zabijają się o posiadanie praw do pokazywania serialu. Netflix ma bogaty katalog materiałów, ale zdecydował się zapłacić około 100 mln dolarów na roczną licencję. Z kolei już niedługo licencję dostanie nowa platforma HBO Max.

W tym roku, we wrześniu serial obchodził 25. rocznicę swojego telewizyjnego debiutu – 22 września 1994 roku. Huczne urodziny obchodzono nie tylko w USA, a także w Polsce. Comedy Central zorganizował u nas Friendsfest.

1. ciekawostka

W pierwszym sezonie odtwórcy głównych ról zarabiali po 22 tys. dolarów za jeden odcinek. W kolejnych sezonach dostawali 100 tys. za odcinek, a w ostatnim sezonie zgarnęli milion dolarów. Ostatni sezon skończył się w 2004 roku, a aktorzy nadal zarabiają na produkcji: Wytwórnia Warner Bros inkasuje za produkcję miliard dolarów, a 2 procent z tego trafia do aktorów, czyli 20 mln dolarów rocznie.

2. ciekawostka

Produkcja na początku tworzenia miała pomysł na inne tytuły. Serial miał nazywać się „Insomnia Cafe„, następnie „Across the Hall„, „Six of One„, „Friends Like Us„, aż ostatecznie twórcy przystali na „Friends”.

3. ciekawostka

Fabuła miała opierać się na bohaterach po trzydziestce i zamiast siedzieć w kawiarni „Central Perk”, miała być niedroga restauracja.

4. ciekawostka

Twórcy zdradzili, że rola Rachel Green była najtrudniejsza do obsadzenia, bo nie budziła sympatii widzów. Jednak założenie reżysera było takie, aby dało się ją polubić.

5. ciekawostka

Jako pierwszy rolę w serialu otrzymał David Schwimmer, czyli serialowy Ross. Jego rola była nawet pisana pod niego.

6. ciekawostka

Ostatni sezon serialu jest znacznie krótszy – ma o 4 odcinki mniej niż pozostałe. Po latach wyszło na jaw, że Brad Pitt nie chciał, żeby jego ówczesna żona, Jennifer Aniston występowała dalej w serialu. W końcu aktorka dogadała się z mężem i twórcami: mieli zakończyć pracę na planie do końca grudnia 2003 roku.

7. ciekawostka

Courteney Cox miała na początku grać Rachel, ale po przeczytaniu scenariusza zmieniła zdanie.

8. ciekawostka

Jeśli jakaś scena okazywała się słaba już podczas kręcenia, twórcy przerywali pracę i wymyślali na miejscu nową scenę. W tym czasie publiczność dostawała pizzę i wodę.

9. ciekawostka

Jennifer Aniston o mały włos, a zrezygnowałaby z roli. Przed dostaniem się do „Przyjaciół”, gwiazda zagrała w serialu „Muddling Through” – jeśli twórcy tego serialu chcieliby kontynuować produkcję, Aniston musiałaby wrócić do tego serialu. Ostatecznie nie podjęli takiej decyzji.

10. ciekawostka

Serialowa Monica była pedantką. Aktorka, Cox prywatnie również musiała mieć wokół siebie porządek. Ekipa śmiała się z niej, że kiedy miała już swoją garderobę posprzątaną na błysk, szła do kolegów z planu, żeby u nich posprzątać.