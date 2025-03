Schreiber miażdży Fagatę i Zusje: „Trzeba być spaczonym, żeby w ten sposób zarabiać!”

Teraz celebrytka otrzymała pytanie na temat tego, czy odnalazła miłość życia, czy jednak jest singielką. Marianna Schreiber jasno dała do zrozumienia, że obecnie nie ma partnera, ale gdyby była zakochana, to na pewno poinformowałaby o tym swoich odbiorców:

Ustalmy jedno: Jeżeli na moim Instagramie, czy w ogóle na moich social mediach coś jest, to jest. Jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że nie ma… Staram się być transparentna z wami i chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli coś będzie, to ja wam pokażę i was poinformuję. Nie widzę tego, bym miała takie rzeczy ukrywać w nieskończoność. Poza tym nie byłoby to łatwe, bo za dużo zainteresowanych mnie widzi tu, czy tam — podsumowała Marianna Schreiber.