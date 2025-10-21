Poranna kawa nie zawsze dobrze wpływa na nasze zdrowie. Aromatyczny napój rano może być przyjemnością, ale wypity zbyt wcześnie lub na pusty żołądek czasem może powodować nieprzyjemne dolegliwości. Wyjaśniamy, jakie jest zdanie ekspertów o tym, czy można pić kawę na pusty żołądek.

Dlaczego nie należy pić kawy od razu po przebudzeniu?

Rano organizm i tak jest już pobudzony. To czas naturalnego szczytu kortyzolu. Kawa o tej porze działa słabiej i może zaburzyć rytm hormonalny. Zaraz po przebudzeniu (zwykle między godziną 8 a 9) nasz organizm w naturalny sposób produkuje więcej kortyzolu – hormonu stresu, który pomaga się rozbudzić i wejść w rytm dnia. Wypicie kawy w tym momencie:

nie daje pełnego efektu pobudzenia, bo organizm już działa na wysokich obrotach;

może przeciążyć układ hormonalny – zwłaszcza u osób wrażliwych, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do szybszego przyzwyczajenia się do kofeiny (odczuwania mniejszego efektu pobudzenia) i mocniejszych spadków energii w ciągu dnia.

Specjaliści zalecają, by pierwszą kawę wypić po godzinie lub dwóch od przebudzenia. Najlepiej sięgnąć po nią ok. 9:30–11:30, czyli wtedy, gdy poziom kortyzolu zaczyna naturalnie opadać. Wtedy kofeina działa skuteczniej, a ryzyko zaburzania rytmu dobowego jest mniejsze.

Warto pamiętać, że poszczególne rodzaje kawy mają różną zawartość kofeiny. Na przykład espresso, pomimo małej objętości, może zawierać jej więcej niż filiżanka parzonej kawy.

Jaki wpływ na organizm ma kawa wypita na czczo?

Częste skutki picia kawy na czczo to podrażnienie żołądka i gorsze przyswajanie składników odżywczych, zwłaszcza u osób z problemami trawiennymi.

Kawa działa kwasotwórczo, dlatego może:

podrażniać śluzówkę żołądka,

nasilać dolegliwości, takie jak: refluks, zgaga, wzdęcia,

zwiększać ryzyko wystąpienia lub nasilenia choroby wrzodowej.

To nie wszystko. Kawa zawiera też szczawiany, które ograniczają wchłanianie ważnych minerałów: żelaza, wapnia i magnezu. Wypicie kawy tuż przed lub zaraz po posiłku może więc zaburzać przyswajanie składników odżywczych z jedzenia.

Co zatem robić? Dietetycy zalecają, aby:

zjeść coś lekkiego przed kawą – nawet małą przekąskę,

zachować minimum 60 minut odstępu między posiłkiem a kawą.

Te proste zasady mogą znacząco zmniejszyć ryzyko problemów żołądkowych i niedoborów.

Jaka jest najlepsza pora na kawę?

Najzdrowiej pić kawę godzinę lub dwie po przebudzeniu. Wtedy naturalny poziom kortyzolu spada, a kofeina działa skutecznie i jest bezpieczna. O tej porze kawa najlepiej „współgra” z naturalną pracą organizmu, nie zakłóca procesów hormonalnych ani nie prowadzi do nadmiernego pobudzenia.

Co ciekawe, badania z Tulane University w Nowym Orleanie wykazały, że u osób, które piją kawę wyłącznie o poranku, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest mniejsze niż u osób pijących kawę przez cały dzień.

Eksperci zwracają uwagę, że picie kawy późnym popołudniem (np. po godzinie 15) nie jest najlepszym pomysłem. Wynika to z tego, że kofeina zawarta w kawie ma długi czas półtrwania (5–6 godzin), co oznacza, że może krążyć we krwi jeszcze długo po wypiciu. Jej obecność w organizmie utrudnia zasypianie, pogarsza jakość snu i zaburza nocną regenerację. Zaleca się więc, by unikać kawy co najmniej 6 godzin przed snem, a najlepiej pić ją wyłącznie do południa.

