Doda jest bardzo aktywna w sieci i ostatnio chętnie dzieli się z internautami relacjami z nowych projektów zawodowych. Ostatnio pojawiła się na publiczności piątego odcinka „Tańca z gwiazdami”. W tanecznym programie Polsatu wyglądała bardzo dobrze w mocno dopasowanej białej sukience z czarnymi groszkami. Całość dopełniła modnym koczkiem. To jednak duży plaster na ramieniu piosenkarki najbardziej zaniepokoił fanów. Czy artystka ma problemy zdrowotne?

Doda olśniła na publiczności „Tańca z gwiazdami”. Fani jednak patrzyli na niepokojący plaster na jej ramieniu

Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z piątego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Doda na tym nagraniu zaprezentowała się w obcisłej sukni projektu Magdy Butrym. Wyglądała w niej jak gwiazda Hollywood. Trzeba przyznać, że w takiej eleganckiej odsłonie prezentuje się bardzo wytwornie.

To jednak wielki plaster na jej lewym przedramieniu zwrócił szczególną uwagę fanów. Może on być po laserowym usuwaniu tatuażu, bo ostatnio wokalistka szczerze wyznała, że usuwa wszystkie swoje tatuaże, ponieważ z biegiem lat przestały się jej podobać i pasować do jej nowego wizerunku.

