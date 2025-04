Daria Ładocha REZYGNUJE z „Azji Express”!

Daria Ładocha długo zastanawiała się nad podjęciem decyzji o rozstaniu po 24 latach związku. Nie było to dla niej ani proste, ani łatwe, ale chciała postawić na swoje szczęście i nie widziała dalszej przyszłości tej relacji. Ekspertka kulinarna chciała jednak wszelkie szczegóły utrzymać w tajemnicy przed fanami…

Od jakiegoś czasu w oczach mojego partnera wdziałam głównie smutek i wypalenie. W swoich zresztą też. Staliśmy się smutnymi ludźmi. Nie chciałam się z tym skonfrontować, więc uciekałam w pracę. Ale po powrocie z planu „Azji Expres” wiedziałam, że dłużej tak nie wytrzymam. To była potwornie trudna decyzja, do której podjęcia nie byłam przygotowana, ale czułam, że muszę to zrobić. I to teraz albo nigdy. Powiedziałam Bartkowi, że każdy z nas zasługuje na radość życia i beztroski uśmiech. I że nie jest jeszcze za późno, żebyśmy je odzyskali, ale żeby to zrobić, musimy się rozstać, bo gdy jesteśmy razem, nam to nie wychodzi — podsumowała Daria Ładocha.