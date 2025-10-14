times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Dariusz Pachut posklejał złamane serce po Dodzie. Dodał ognisty kadr z nową ukochaną!

Tak wygląda jego nowa wybranka serca! Mamy ZDJĘCIA.

Dariusz Pachut Doda Rozstania Gwiazd
/ 14.10.2025 /
EmEl
Dariusz Pachut, fot. Instagram.

1 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

Dariusz Pachut po rozstaniu z Dodą długo nie pozostawał singlem. Od września jest w związku z Merry Ptaszkiewicz.

Piękna brunetka chętnie pozuje do zdjęć z ukochanym na rajskich wakacjach.

Dariusz Pachut, fot. Instagram.

2 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

„Ten moment, kiedy wszystko się zgadza — nasza energia, flow i kierunek. Bez słów, bez planu. Po prostu to czujesz”  — podpisał jedno ze zdjęć znany sportowiec. 

Dariusz Pachut, fot. Instagram.

3 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

Dariusz Pachut i Merry Ptaszkiewicz obecnie przebywają na Bali, gdzie cieszą się wspólnymi chwilami i przechodzą duchowe przebudzenie.

Dariusz Pachut, fot. Instagram.

4 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

Do tej pory Dariusz Pachut ukrywał swoją ukochaną przed światem, ale ostatnio zdecydował się to zmienić.

Kim jest jego nowa wybranka serca?

Dariusz Pachut, fot. Instagram.

5 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

Merry Ptaszkiewicz tak naprawdę ma na imię Maria i pracuje w Krakowie jako agentka nieruchomości.

Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 6 tysięcy obserwatorów, z którymi dzieli się codziennymi kadrami i ujęciami z wakacji.

Merry Ptaszkiewicz, fot. Instagram.

6 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

Ukochana Dariusza Pachuta ma smykałkę do mody i lubi pokazywać się w luksusowych stylizacjach na wakacjach.

Chętnie sięga po eleganckie zestawy, które podkreślają jej smukłą sylwetkę.

Merry Ptaszkiewicz, fot. Instagram.

7 / 7

Dariusz Pachut szaleje na wakacjach z nową dziewczyną 

A wy, co myślicie o nowej wybrance serca Dariusza Pachuta? Czy przypomina wam w jakimś aspekcie byłą partnerkę — Dodę? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

xxx | 14 października 2025 Odpowiedz

1. on nie ma serca 2. jak moze ktos kto nie wie co to milosc leczyc zlamane serce? on jedyne co kochał to bły pieniądze Dody…

POLECANE DLA CIEBIE
Na co dzień uczą w szkole, a wieczorami błyszczą na ściance. Wiedzieliście, że są nauczycielami?
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Nauczyciel
Na co dzień uczą w szkole, a wieczorami błyszczą na ściance. Wiedzieliście, że są nauczycielami?
Niektóre gwiazdy także obchodzą dziś dzień nauczyciela.
Czy to już koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Hiszpania mówi o SKANDALU
Aktualności Newsy
Robert Lewandowski
Czy to już koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Hiszpania mówi o SKANDALU
W Katalonii wrze, a Polak nie kryje frustracji.
Bogusław Linda i Magdalena Cielecka dostali poważne zarzuty! Sąd podjął już decyzję?!
Aktualności Polscy celebryci
Bogusław Linda Magdalena Cielecka
Bogusław Linda i Magdalena Cielecka dostali poważne zarzuty! Sąd podjął już decyzję?!
Aktorzy będą mieli niezłe kłopoty...
TVP mówi głośne NIE kabaretom! Władza podjęła stanowczą decyzję
Aktualności Polscy celebryci
Kabaret Tvp
TVP mówi głośne NIE kabaretom! Władza podjęła stanowczą decyzję
Co dalej z kabaretami?
Patrycja Markowska nie przebiera w słowach! Bezlitosny komentarz wokalistki o toksycznych związkach
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marzena Rogalska Patrycja Markowska
Patrycja Markowska nie przebiera w słowach! Bezlitosny komentarz wokalistki o toksycznych związkach
"To jest tak, jak mój tata zaśpiewał w piosence" — zaczęła wokalistka. Co jeszcze powiedziała?
Gwiazdy na konferencji. Walczą z hejtem: zbuntowana Helena Englert, zamyślony Maciej Zakościelny
Aktualności Polscy celebryci Styl gwiazd
Anna Dec Helena Englert
Gwiazdy na konferencji. Walczą z hejtem: zbuntowana Helena Englert, zamyślony Maciej Zakościelny
Nie zabrakło też Anny Dec i Katarzyny Dąbrowskiej.
Katarzyna Bosacka po raz pierwszy z mężem na ściance. Tomasz to prawdziwy dżentelmen!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Bosacka śluby Gwiazd
Katarzyna Bosacka po raz pierwszy z mężem na ściance. Tomasz to prawdziwy dżentelmen!
Katarzyna Bosacka rozkwitła po rozwodzie!
Marysia Jeleniewska kupiła nową furę. Luksus? Mało powiedziane!
Aktualności Polscy celebryci
Maria Jeleniewska Samochody Gwiazd
Marysia Jeleniewska kupiła nową furę. Luksus? Mało powiedziane!
Wrzuciła do sieci zaskakujące nagranie.
Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Marta Nawrocka Stylizacja
Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)
Stylistka ujawnia intencje pierwszej damy.
Ruszył RestaurantWeek®! Najsmaczniejszy festiwal w Polsce powrócił
Aktualności
Kuchnia Restauracja
Ruszył RestaurantWeek®! Najsmaczniejszy festiwal w Polsce powrócił
A razem z nim konkurs, w którym możesz zgarnąć piekarnik!
Nie mogła ukryć łez. Tak Anita Szydłowska zareagowała na falę dobra od internautów
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Nie mogła ukryć łez. Tak Anita Szydłowska zareagowała na falę dobra od internautów
,,To łzy szczęścia i wdzięczności''
Nowy rozdział w życiu Rafała Mroczka. Odebrał już klucze
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Rafał Mroczek
Nowy rozdział w życiu Rafała Mroczka. Odebrał już klucze
,,Czeka nas remont, dużo pracy i jeszcze więcej emocji, ale to początek nowego etapu'' - zdradził aktor.
Andziaks pokazała swoją spiżarnię. Wygląda jak ekskluzywny sklep!
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Andziaks
Andziaks pokazała swoją spiżarnię. Wygląda jak ekskluzywny sklep!
Internauci przecierają oczy „To nie spiżarnia, to luksusowy sklep spożywczy''.
Sandra Kubicka znów odpaliła się na Philippa Pleina. Nie może tego pojąć!
Aktualności Polscy celebryci
Philipp Plein Sandra Kubicka
Sandra Kubicka znów odpaliła się na Philippa Pleina. Nie może tego pojąć!
Modelka stanęła po stronie byłej ukochanej znanego projektanta.
Te filmy z Diane Keaton to prawdziwe wyciskacze łez. Wybraliśmy 10. najlepszych!
Aktualności Polscy celebryci
Diane Keaton Filmy
Te filmy z Diane Keaton to prawdziwe wyciskacze łez. Wybraliśmy 10. najlepszych!
Pozycja numer 8. to must have każdego kinomaniaka.
Internauci nie mogą słuchać Julii Żugaj. To nagranie ją pogrążyło!
Aktualności Polscy celebryci
Hejt Julia Żugaj
Internauci nie mogą słuchać Julii Żugaj. To nagranie ją pogrążyło!
Słuchacze byli naprawdę bezlitośni!
 