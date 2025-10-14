Dariusz Pachut posklejał złamane serce po Dodzie. Dodał ognisty kadr z nową ukochaną!
Tak wygląda jego nowa wybranka serca! Mamy ZDJĘCIA.
1 / 7
Dariusz Pachut po rozstaniu z Dodą długo nie pozostawał singlem. Od września jest w związku z Merry Ptaszkiewicz.
Piękna brunetka chętnie pozuje do zdjęć z ukochanym na rajskich wakacjach.
2 / 7
„Ten moment, kiedy wszystko się zgadza — nasza energia, flow i kierunek. Bez słów, bez planu. Po prostu to czujesz” — podpisał jedno ze zdjęć znany sportowiec.
3 / 7
Dariusz Pachut i Merry Ptaszkiewicz obecnie przebywają na Bali, gdzie cieszą się wspólnymi chwilami i przechodzą duchowe przebudzenie.
4 / 7
Do tej pory Dariusz Pachut ukrywał swoją ukochaną przed światem, ale ostatnio zdecydował się to zmienić.
Kim jest jego nowa wybranka serca?
5 / 7
Merry Ptaszkiewicz tak naprawdę ma na imię Maria i pracuje w Krakowie jako agentka nieruchomości.
Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 6 tysięcy obserwatorów, z którymi dzieli się codziennymi kadrami i ujęciami z wakacji.
6 / 7
Ukochana Dariusza Pachuta ma smykałkę do mody i lubi pokazywać się w luksusowych stylizacjach na wakacjach.
Chętnie sięga po eleganckie zestawy, które podkreślają jej smukłą sylwetkę.
7 / 7
A wy, co myślicie o nowej wybrance serca Dariusza Pachuta? Czy przypomina wam w jakimś aspekcie byłą partnerkę — Dodę?
xxx | 14 października 2025
1. on nie ma serca 2. jak moze ktos kto nie wie co to milosc leczyc zlamane serce? on jedyne co kochał to bły pieniądze Dody…