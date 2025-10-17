Dominika Serowska i Marcin Hakiel wspólnie wychowują syna Romeo. Mimo szczęśliwego związku wiele osób zarzuca kobiecie, że jest z tancerzem tylko dla sławy i pieniędzy. Dominika Serowska nie zgadza się z tymi słowami i mówi, że przed poznaniem tancerza prowadziła wystawne życie. Teraz wzięła udział w podkaście „Call me Mommy”, gdzie zdradziła, czy tęskni za życiem singielki. Padły bardzo szczere słowa.

Dominika Serowska przyznała w podkaście, że nie tęskni za życiem sprzed macierzyństwa, ale za życiem singielki owszem. Życie w związku z partnerem, a dodatkowo z dziećmi Marcina z poprzedniego związku wywróciło jej życie do góry nogami. Mimo to uważa, że wciąż w duszy jest nastolatką z milionem pomysłów na minutę:

„Nawet nie tęsknie za życiem sprzed macierzyństwa, tylko pewnie za życiem singielki, które jest w ogóle inne. Młody jest naprawdę super to po pierwsze, a po drugie, to Marcin bardzo dobrze się nim zajmuje, więc to nie jest tak, że ja jestem jakoś tam wyjątkowo obciążona, tylko tutaj naprawdę Marcin daje radę. Dziadkowie też pomagają i zajmują się, więc ja bym się raczej cofnęła do życia bycia singielką. To jest w ogóle inaczej, jak jesteś singielką, to jakby no inaczej funkcjonujesz, tak? Ja przez wiele lat mieszkałam sama, więc trochę inaczej sobie układałam dzień” — zdradziła Dominika Serowska.

