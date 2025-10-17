Dominika Serowska tęskni za życiem singielki i ma wątpliwości, czy to ten jedyny: „Jesteśmy tak różni…”
Zdobyła się na szczere wyznanie.
Dominika Serowska i Marcin Hakiel wspólnie wychowują syna Romeo. Mimo szczęśliwego związku wiele osób zarzuca kobiecie, że jest z tancerzem tylko dla sławy i pieniędzy. Dominika Serowska nie zgadza się z tymi słowami i mówi, że przed poznaniem tancerza prowadziła wystawne życie. Teraz wzięła udział w podkaście „Call me Mommy”, gdzie zdradziła, czy tęskni za życiem singielki. Padły bardzo szczere słowa.
Mateusz Banasiuk padł ofiarą cyberprzestępcy! „Dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku”
Dominika Serowska szczerze o związku z Marcinem Hakielem? Powiedziała, czy czeka na pierścionek
Dominika Serowska przyznała w podkaście, że nie tęskni za życiem sprzed macierzyństwa, ale za życiem singielki owszem. Życie w związku z partnerem, a dodatkowo z dziećmi Marcina z poprzedniego związku wywróciło jej życie do góry nogami. Mimo to uważa, że wciąż w duszy jest nastolatką z milionem pomysłów na minutę:
„Nawet nie tęsknie za życiem sprzed macierzyństwa, tylko pewnie za życiem singielki, które jest w ogóle inne. Młody jest naprawdę super to po pierwsze, a po drugie, to Marcin bardzo dobrze się nim zajmuje, więc to nie jest tak, że ja jestem jakoś tam wyjątkowo obciążona, tylko tutaj naprawdę Marcin daje radę. Dziadkowie też pomagają i zajmują się, więc ja bym się raczej cofnęła do życia bycia singielką. To jest w ogóle inaczej, jak jesteś singielką, to jakby no inaczej funkcjonujesz, tak? Ja przez wiele lat mieszkałam sama, więc trochę inaczej sobie układałam dzień” — zdradziła Dominika Serowska.
Czy Maja Bohosiewicz jest zazdrosna o siostrę?! Padły szczere słowa!
Andziaks szykuje się do Halloween. Kupiła tonę DROGICH ozdób! ZDJĘCIA
Później Dominika Serowska wyznała, co najbardziej lubiła w życiu singielki. Ukochana Marcina Hakiela wyznała, że najbardziej pasowała jej swoboda i wolność w dysponowaniu swoim czasem. Nie musiała się liczyć z drugim człowiekiem i ustawiać grafik według niego:
Przy dziecku to tym bardziej muszę ustalić co, kto i kiedy robi, żeby było wiadomo, kto musi być w domu, żeby się zająć dzieckiem. Plus w tygodniach Marcina opieki nad jego dziećmi są też jego dzieci, więc to bardzo wywróciło moje życie do góry nogami. Myślę, że samo macierzyństwo aż tak nie wywróciło mi życia do góry nogami, bardziej teraz ten trudny powrót do formy. To tyle, ale raczej nie zmieniłam się mentalnie. Dalej mam w sobie trochę taką nastolatkę — podkreśliła Dominika Serowska.
Dominika Serowska będzie z Marcinem Hakielem do końca życia? „Nie wiem, bo…”
Ukochana Marcina Hakiela w dalszej części rozmowy została zapytana o pierścionek zaręczynowy. Jak sama podkreśliła, marzy jej się taki w szampańskim kolorze i ma już dokładną wizję. Jednak gdy padło pytanie o to, czy będzie z Marcinem Hakielem do końca życia, to sama nie była już w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi:
Oj, nie wiem. Jesteśmy tak różni. Ale ludzie też na przestrzeni lat bardzo się zmieniają. Miałam partnera przez 10 lat i na przestrzeni lat, jak się poznaliśmy, to miałam 20 lat, a on miał 33 lata. Ta przemiana, kiedy weszłam w wiek 30, to była zupełnie inna. Tak samo Marcin, bo jestem od niego młodsza o 9 lat. […] Ciężko jest założyć, że będziemy wiecznie się kochali — podsumowała Dominika Serowska.
Menn | 17 października 2025
Oj Marcin, ale wtopiles chłopie!! 😅😳