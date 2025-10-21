Vanessa Aleksander od lat pilnie strzeże swojego życia prywatnego. Mimo to swego czasu media spekulowały o jej związku z Maciejem Musiałowskim w 2021 roku. Równie głośno mówiło się także o rzekomej relacji miłosnej z Dawidem Podsiadło. Teraz pojawiły się doniesienia na temat związku z raperem — Kubanem. Reporter Kozaczka zapytał znaną aktorkę, czy jest w relacji z muzykiem. Co ciekawe, padła zaskakująca odpowiedź.

Vanessa Aleksander szczerze o plotkach na temat romansu z Kubanem. Przekazała ważną wiadomość

Vanessa Aleksander i Kuban są razem? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ sami zainteresowani nie komentują plotek na temat swoich relacji. Pierwsze doniesienia pojawiły się, gdy aktorka występowała w „Tańcu z Gwiazdami”. To właśnie wtedy w czasie jednego z odcinków na publiczności pojawił się znany raper — Kuban.

Później Vanessa Aleksander w zaskakujący sposób skomentowała rzekome plotki na temat związku z Kubanem. Okazuje się, że od najmłodszych lat była jego fanką, ale nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła medialnym doniesieniom:

No bo jest moim kraszem. Z Kubą już raz wzięłam ślub w teledysku. Nie chcę tego komentować. Mogę tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwa w końcu — podsumowała aktorka w rozmowie z Pudelkiem.

