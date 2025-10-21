Vanessa Aleksander ma romans z Kubanem? Padły zaskakujące słowa!
Aktorka w rozmowie z Kozaczkiem powiedziała, jaka jest prawda.
Vanessa Aleksander od lat pilnie strzeże swojego życia prywatnego. Mimo to swego czasu media spekulowały o jej związku z Maciejem Musiałowskim w 2021 roku. Równie głośno mówiło się także o rzekomej relacji miłosnej z Dawidem Podsiadło. Teraz pojawiły się doniesienia na temat związku z raperem — Kubanem. Reporter Kozaczka zapytał znaną aktorkę, czy jest w relacji z muzykiem. Co ciekawe, padła zaskakująca odpowiedź.
Nicolas Sarkozy jednak pójdzie do więzienia. Carla Bruni tak pożegnała ukochanego!
Vanessa Aleksander szczerze o plotkach na temat romansu z Kubanem. Przekazała ważną wiadomość
Vanessa Aleksander i Kuban są razem? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ sami zainteresowani nie komentują plotek na temat swoich relacji. Pierwsze doniesienia pojawiły się, gdy aktorka występowała w „Tańcu z Gwiazdami”. To właśnie wtedy w czasie jednego z odcinków na publiczności pojawił się znany raper — Kuban.
Później Vanessa Aleksander w zaskakujący sposób skomentowała rzekome plotki na temat związku z Kubanem. Okazuje się, że od najmłodszych lat była jego fanką, ale nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła medialnym doniesieniom:
No bo jest moim kraszem. Z Kubą już raz wzięłam ślub w teledysku. Nie chcę tego komentować. Mogę tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwa w końcu — podsumowała aktorka w rozmowie z Pudelkiem.
Przemysław Saleta opowiada m.in. o tym jak mężczyźni powinni dbać o kondycję zdrowia psychicznego
Vanessa Aleksander ujawnia, jakie ma dziś relacje z Dawidem Podsiadłą. Kiedyś huczało o ich romansie!
Teraz po czasie odniosła się do tych medialnych doniesień. Podkreśliła, że chroni swoje życie prywatne i nie chce głośno opowiadać o tym, z kim jest aktualnie w związku. Podsumowała, że na ten moment prosi wszystkich o uszanowanie jej prywatności:
Dlaczego miałabym o tym opowiadać? Szczególnie że tak często mówię o tym, że chce to pozostawić w sferze prywatnej. Mam takie wrażenie, że dociekanie jest pewną oznaką nieuważności. Dla mnie to jest bardzo istotne i chcę zostawić rzeczy, które są dla mnie najcenniejsze, tylko dla siebie. Jeżeli kiedykolwiek zmienię swoje zdanie, to jestem pewna, że będziecie o tym wiedzieć — podsumowała wymownie Vanessa Aleksander.