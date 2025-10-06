Anna Maria Jopek jest uważana za jedną z najzdolniejszych polskich artystek. 54-latka przez lata była związana z Marcinem Kydryńskim, z którym doczekała się narodzin dwójki synów. Niestety, ale w ostatnim czasie artystka coraz mniej mówiła o swoim małżeństwie. Oliwy do ognia dolał również jej niedawny wywiad, w którym zdradziła, że w końcu jest szczęśliwie zakochana. Przy okazji podzieliła się kilkoma ciekawymi anegdotami. Piosenkarka odżyła przy nowym partnerze!

Anna Maria Jopek i Marcin Kydryński od kilku ładnych miesięcy są bohaterami salonowych plotek. Wiele osób z bliskiego otoczenia pary mówiło o kryzysie w ich relacji. Ostatni wywiad gwiazdy tylko podsycił te plotki. Anna Maria Jopek w rozmowie z „Twoim Stylem” zdradziła, że w wieku ponad 50 lat odnalazła miłość swojego życia: 

Żyję naprawdę, ale nie oszukuję czasu. Jest dla mnie szczęśliwy. Dzieci dorosły, zostałam wykładowczynią, gram koncerty i spotkałam mężczyznę mojego życia. Fakt, że szukałam go prawie pół wieku — wyznała Anna Maria Jopek. 

Doniesienia o rozstaniu Marcina Kydryńskiego i Anny Marii Jopek zaczęły się pojawiać już jakiś czas temu. Wszystko za sprawą słów jej teściowej — Haliny Kunickiej. Kobieta wprost powiedziała, że relacja wokalistki z dziennikarzem z bliskiej przerodziła się w dość chłodną:

Kiedyś Ania i Marcin byli bardzo blisko i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło. Jednego dnia Ania przylatuje po występach w Japonii, a następnego jedzie do Wrocławia. Ożywa, gdy mówi się o muzyce. A kiedy mowa o czymś innym, gaśnie — powiedziała w rozmowie z „Dobrym Tygodniem” Halina Kunicka.

Anna Maria Jopek, fot. AKPA.

