Anna Dec od lat jest w szczęśliwym małżeństwie. Pogodynka oraz prezenterka telewizyjna znana ze stacji TVN poznała męża lata temu. Później para wzięła ślub 23 czerwca 2012 roku. Następnie w 2018 roku doczekali się narodzin pierwszej córki o imieniu Zuzia. Niedługo później Anna Dec pochwaliła się, że spodziewa się drugiego dziecka i w sierpniu 2022 roku powitała na świecie synka Maksymiliana. Teraz po latach w rozmowie z Kozaczkiem podzieliła się zaskakującą historią. Okazuje się, że swojego męża poznała dzięki „Tańcu z Gwiazdami”.

Anna Dec długo marzyła o tym, żeby wejść do świata mediów. Prezenterka wykorzystała swoją szansę, gdy wzięła udział w konkursie magazynu „Glamour”. Dzięki wygranej mogła pojawić się na planie „Tańca z Gwiazdami”:

„Musiałam napisać list, w którym opisuję swoją pasję. Jako dziewczyna z małego miasta nie miałam zbyt wielu możliwości, jeżeli chodzi o pasje i ich realizację. Stwierdziłam, że lubię takie zwykłe rzeczy, które składają się na codzienne życie. Moją pasją tak naprawdę była celebracja codzienności w jej najmniejszych drobiazgach. To przekonało wtedy aktora, który brał udział w ‚Tańcu z Gwiazdami” i mnie wyłonił spośród innych osób. Moja mama wtedy przyjechała ze mną na plan programu, żeby podpisać wszystkie zgody. Mam nawet album ze zdjęciami, autografami i notatnik. Mam też ten magazyn z 2006 roku z okładką. Na okładce była Scarlett Johansson” — zdradziła Anna Dec.

Słuchajcie, o tym, że wygrałam ten konkurs, było bardzo głośno na Podlasiu, skąd pochodzę. Dzięki temu namierzył mnie później mój mąż. To było niesamowite. Gdyby nie to, to nie wiem, czy bylibyśmy razem, chociaż uważam, że jesteśmy sobie pisani — podsumowała Anna Dec.

