Dominika Serowska jest oburzona tym, co Polsat wymyślił z okazji 20. jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ukochana Marcina Hakiela w mocnych InstaStories zdradziła, że była zażenowana decyzją stacji. Okazuje się, że były mąż Katarzyny Cichopek nie pojawi się podczas 20-lecia programu. Dominika Serowska w ostrym wpisie na Instagramie wyjawiła, jaki był powód jego decyzji. Przy okazji dostało się stacji Polsat i byłej małżonce Marcina Hakiela — Katarzynie Cichopek!

20. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 19.55 na antenie Polsatu. Producenci zapewnili, że w tym sezonie pojawi się ponad 200 gwiazd, które zaszczycą wszystkich swoją obecnością. Mają też przybyć do studia byli jurorzy oraz uczestnicy. Niestety, ale nie pojawi się Marcin Hakiel, który będzie wielkim nieobecnym „Tańca z Gwiazdami”.

„Była przewidziana dla niego rola w tanecznym show, co zaprzecza wcześniejszym spekulacjom, aby brak tancerza w kolejnych edycjach miał związek z zatrudnieniem Katarzyny Cichopek w stacji. […] Hakiel otrzymał zaproszenie i zrezygnował, a w mediach obwinia byłą żonę. To krzywdzące i niemęskie. Co edycję większość tancerzy się zmienia. Przykładem może być Jacek Jeschke z żoną Hanną czy Jan Kliment również z żoną Lenką” — zdradził informator Plejady.

