Dominika Serowska jest oburzona tym, co Polsat wymyślił z okazji 20. jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ukochana Marcina Hakiela w mocnych InstaStories zdradziła, że była zażenowana decyzją stacji. Okazuje się, że były mąż Katarzyny Cichopek nie pojawi się podczas 20-lecia programu. Dominika Serowska w ostrym wpisie na Instagramie wyjawiła, jaki był powód jego decyzji. Przy okazji dostało się stacji Polsat i byłej małżonce Marcina Hakiela — Katarzynie Cichopek!
20. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 19.55 na antenie Polsatu. Producenci zapewnili, że w tym sezonie pojawi się ponad 200 gwiazd, które zaszczycą wszystkich swoją obecnością. Mają też przybyć do studia byli jurorzy oraz uczestnicy. Niestety, ale nie pojawi się Marcin Hakiel, który będzie wielkim nieobecnym „Tańca z Gwiazdami”.
„Była przewidziana dla niego rola w tanecznym show, co zaprzecza wcześniejszym spekulacjom, aby brak tancerza w kolejnych edycjach miał związek z zatrudnieniem Katarzyny Cichopek w stacji. […] Hakiel otrzymał zaproszenie i zrezygnował, a w mediach obwinia byłą żonę. To krzywdzące i niemęskie. Co edycję większość tancerzy się zmienia. Przykładem może być Jacek Jeschke z żoną Hanną czy Jan Kliment również z żoną Lenką” — zdradził informator Plejady.
Dominika Serowska była wściekła na wypowiedź informatora portalu. Postanowiła się do niej odnieść w obszernym wpisie na Instagramie. Jasno dała do rozumienia, że winą za brak udziału Marcina Hakiela w programie obarcza stację oraz byłą małżonkę, która nie chciała, aby tancerz pojawił się na miejscu!
Żenada!!! Nie wiem, z czyjej niekompetentnej osoby padły te słowa, ale możemy się tylko domyślać. […] Po pierwsze sami sobie zaprzeczacie, najpierw sami powiedzieliście Marcinowi, że nie będzie w kolejnych edycjach przez byłą żonę, a teraz jak trzeba podbić oglądalność, to zapraszacie go do odcinka, czyli jako pełnoprawny uczestnik edycji, któremu trzeba płacić. (Bo zaproszenie do tego odcinka oczywiście za darmochę) — dodała Dominika Serowska.
To nie był koniec. Później celebrytka i ukochana Marcina Hakiela zasugerowała, że artykuł został opłacony przez rzekomego „informatora”. Dodała również, że domyśla się, kto mógł udzielić takich informacji portalowi show-biznesowemu…
Postawiliście na złego konia i teraz ratujecie sytuację, gdyby przyszedł na wasze zaproszenie, to on by wam zrobił przysługę, nie wy jemu. Ale patrząc na narrację tego cytatu i podpis „informator” mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest to opłacony artykuł przez kogoś, kto chce się wybielić z wcześniejszych zarzutów. Zapraszajcie sobie swoje polsatowskie gwiazdy. Trzeba było dokonywać mądrych wyborów — zakończyła Dominika Serowska.