Po rozwodzie z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel nie musi płacić alimentów na wspólne dzieci. Teraz jego partnerka Dominika Serowska ujawnia kulisy tego porozumienia. Jej słowa zaskoczyły internautów.

Nie płaci alimentów na dzieci. Partnerka Marcina Hakiela zabrała głos

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było jednym z najgłośniejszych wydarzeń 2022 roku. Para przez lata uchodziła za wzór miłości w show-biznesie, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Po rozwodzie każde z nich rozpoczęło nowy rozdział: Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, a Hakiel z Dominiką Serowską.

Fani od początku interesowali się, jak byli partnerzy podzielili obowiązki rodzicielskie i finansowe. Choć wielu zakładało, że po rozwodzie Marcin Hakiel płaci alimenty na dzieci, okazuje się, że jest inaczej. W rozmowie z Jastrząb Post Dominika Serowska wyjaśniła, że… żadnych alimentów nie ma. Zdradziła, że była para doszła do porozumienia, według którego każde z nich pokrywa koszty utrzymania dzieci w swoim tygodniu opieki.

Nawet jeśli by były te alimenty, to to jest sprawa Marcina, ja nie będę pisała, ile on płaci alimentów na dzieci. Żeby uspokoić ciekawość wszystkich, to tam jest tak to rozdzielone, że nie ma tam w ogóle alimentów z żadnej ze stron – powiedziała bez ogródek Serowska.

Czy to rzeczywiście sprawiedliwe i dobre rozwiązanie? Internauci nie są jednomyślni.