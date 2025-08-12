Marcin Hakiel spędza wakacje nad Bałtykiem w towarzystwie całej swojej trójki dzieci. Choć pogoda nie rozpieszcza, uśmiech nie schodzi mu z twarzy. Jednak to nie sama fotografia, a jeden drobny szczegół w opisie wywołał falę spekulacji na temat przyszłości rodziny Hakiela.

Marcin Hakiel wybrał polskie morze jako miejsce tegorocznych wakacji. Tym razem towarzyszą mu wszystkie dzieci – Helena i Adam, które ma z Katarzyną Cichopek, oraz najmłodszy członek rodziny, Romeo, syn, którego ma z Dominiką Serowską.

Na Instagramie tancerz opublikował zdjęcie całej gromadki na tle Bałtyku. Twarze starszych dzieci zostały zasłonięte, jednak Romeo został pokazany w pełnej krasie.

Fotografia opatrzona była wymownym hasztagiem #3andcounting, co fani odczytali jako jasny sygnał, że Hakiel nie wyklucza kolejnych pociech. Sam tancerz wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że marzy o licznej rodzinie i wypełnionym śmiechem domu.

Nieco inaczej do tematu podchodzi jego obecna partnerka, Dominika Serowska. Choć w grudniu 2024 roku urodziła Romeo i cieszy się z macierzyństwa, w rozmowach z mediami zdradzała, że na razie nie planuje kolejnej ciąży.

Jednocześnie przyznała, że nie wyklucza adopcji, którą uważa za piękny sposób na powiększenie rodziny i podarowanie dziecku nowego, bezpiecznego domu.

Czy hashtag Hakiela to tylko żartobliwa gra z fanami, czy realny plan na przyszłość? A może już coś jest na rzeczy?