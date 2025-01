Ogromna operacja poszukiwawcza trwała przez całą noc. Wykorzystaliśmy wszelkie środki, jakie mieliśmy. Muszę powiedzieć, że lokalne, stanowe, federalne organy wojskowe, w tym również Straż Przybrzeżna USA, wykonały fenomenalną pracę. […] To była mroczna i przerażająca noc w naszej stolicy i w historii naszego kraju, tragedia ogromnych rozmiarów. Jako naród opłakujemy każde życie, które zostało stracone, jako kraj jesteśmy w żałobie – mówił Donald Trump podczas dzisiejszego wystąpienia.

Wyznał, że przesłuchał nagrania, które pochodziły z chwil przed katastrofą. Określił je jako „straszne”. Kontynuował mówiąc, iż nie znana jest nadal przyczyna katastrofy, choć zdaniem prezydenta USA można było w prostu sposób jej uniknąć.

W katastrofie lotniczej w Waszyngtonie mamy do czynienia ze zbiegiem błędnych decyzji oraz ludzi, którzy gwałtownie utracili swoje życia. Nie wiemy, czy to wina kontrolerów lotów. Wiemy, że była widoczność. Ludzie powinni widzieć ten samolot i zdecydować, gdzie nie zbliżać się dalej. Do tej katastrofy nie powinno było dojść – mówił Donald Trump.