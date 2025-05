Emil Stępień, znany producent filmowy i były mąż Dody ogłosił nowy związek z Roksaną Gąską, byłą partnerką Jacka Rozenka. Para ujawniła swoją relację w Walentynki 2025 roku, publikując wspólne zdjęcia na Instagramie.

Roksana Gąska zyskała rozpoznawalność w show-biznesie dzięki związkowi z Jackiem Rozenkiem, byłym mężem Małgorzaty Rozenek. Ich relacja była szeroko komentowana w mediach, a para pojawiała się razem na wydarzeniach branżowych. Po rozstaniu z Rozenkiem Gąska przez pewien czas unikała medialnego szumu. Teraz znów jest na ustach mediów.

Dziś na łamach Salon24 pojawił się szokujący wywiad Emila Stępnia, w którym głównie mówił o swojej byłej żonie, Dorocie Rabczewskiej. Natomiast na koniec wywiadu zabrał głos także na temat obecnej ukochanej Roxi Gąsce. Zauważył, że ona także była poszkodowana przez swojego byłego partnera:

Roksana Gąska, którą znam już od paru lat, to były znajomości branżowe, była na jednej z moich premier, a w ubiegłym roku zacisnęliśmy naszą relację i jesteśmy parą. Wspaniała osoba, o bardzo dobrym charakterze. Była też bardzo poszkodowana przez opinię publiczną. Jest to osoba, która była w związku z Panem Jackiem Rozenkiem, który swego czasu miał udar. Oni już wtedy nie byli ze sobą od ponad pół roku i Roksana była jedyną osobą, poza jego bratem, która po 6 miesiącach po rozstaniu wyciągnęła do niego rękę, by w tych najtrudniejszych chwilach mu pomóc – twierdzi Emil Stępień.

Ubolewa nad tym, że media, jak i sam Jacek Rozenek nie mówił głośno, że to Roksana Gąska go wspierała w chorobie:

„Media oskarżyły ją o to, że zostawiła w czasie choroby, co było nieprawdą. Ale najbardziej krytycznie patrze na to, jak zachował się Pan Rozenek, któremu zabrakło kręgosłupa, męskości. Nie umiał przyznać się do tego, że dostał bezinteresowną pomoc od kobiety, z którą już nie był”.

Prowadzący wywiad dopytał, czy przyznał się ostatecznie: