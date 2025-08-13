Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela tworzyli jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para się rozstała. Ostatnio głośno mówiło się o tym, że byli partnerzy chcą podpisać ugodę, żeby zapobiec eskalowaniu konfliktu. Jednak według najnowszych doniesień okazuje się, że droga do rozwodu może okazać się długa i wyboista. Wszystko przez jedną rzecz. Nowe fakty zaskakują…

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w atmosferze skandalu. Wiele osób nie mogło uwierzyć w zakończenie ich małżeństwa. Para doczekała się dwóch córek, które bardzo przeżyły rozstanie rodziców.

Byli partnerzy zdecydowali pod koniec kwietnia, że podpiszą ugodę, która sprawi, że zakończą małżeństwo bez niepotrzebnych kłopotów. Tak się jednak nie stało, ponieważ według najnowszych doniesień informatora ShowNewsa para będzie musiała jeszcze powalczyć o rozwód…

Nawet sprawy spółki „Pelaki” nie udało się rozstrzygnąć. Agnieszka nadal jest w niej prezesem, a Maciej udziałowcem. To w ramach tej firmy prowadzili swoje kursy tańca online. Na dodatek Aga zarejestrowała pod tym samym adresem działalność konkurencyjną, na co powinna mieć zgodę spółki. I być może to też będzie musiał rozstrzygnąć sąd gospodarczy. Ugoda nie została podpisana, a te ich rozmowy na moje oko są daleko w lesie — zdradził informator portalu.

