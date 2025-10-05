times-dark
Była modelką, aktorką, partnerką Tomasza Karolaka… Co dziś robi Viola Kołakowska?

Po rozstaniu z Karolakiem przeszła radykalną przemianę.

Rozwody Gwiazd Tomasz Karolak Viola Kołakowska
/ 05.10.2025 /
EmEl
Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska jest polską modelką, stylistką i aktorką niezawodową. 

Jednak do tej pory większość fanów kojarzyła ją jako partnerkę i matkę dzieci aktora komediowego — Tomasza Karolaka. Para ma za sobą burzliwy związek. Wielokrotnie się schodzili i rozstawali. Jednak niedawno Tomasz Karolak w rozmowie z Tomaszem Kammelem jednoznacznie potwierdził, że już nie jest związany z Violą Kołakowską. 

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Mało kto wie, że Viola Kołakowska, zanim szturmem wdarła się do świata show-biznesu, to nazywała się Wioletta Kołek. Do tej pory jednak nie wiadomo, dlaczego zdecydowała się na zmianę nazwiska.

Aktorka urodziła się 13 lipca 1977 roku w Chorzowie. Viola Kołakowska ma za sobą wielką karierę w świecie mody, ale także trudne i traumatyczne dzieciństwo…

Jestem DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, ojciec pił i bił. Miałam do mamy dużo żalu, że mnie wystarczająco nie chroniła. Myślałam kiedyś, że nie walczyła, a ona robiła to najlepiej, jak umiała. Sama siebie nie potrafiła obronić, była typem ofiary. Teraz, po latach, ją rozumiem, podziwiam, szanuję, widzę, jak silną jest kobietą” — wyznała Viola Kołakowska w rozmowie z „Glamour”.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska zadebiutowała w polskim show-biznesie jako modelka w latach 90. Była wtedy jedną z najbardziej rozchwytywanych osób ze świata modelingu.

Prezentowała na wybiegu kolekcje Teresy Rosati czy Hexeline. Pozowała też nago dla magazynów „CKM” oraz „Playboy”. Wszyscy zachwycali się jej urokiem osobistym i charyzmą przed obiektywem.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska nigdy nie wstydziła się prezentować swojej szczupłej sylwetki w kusej bieliźnie. 

Chętnie brała udział w pokazach pełnych pikanterii i mrocznego seksapilu.

Maciej Myszkowski, Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Co ciekawe, w jednym z pokazów szła nawet razem z Maciejem Myszkowskim — modelem i architektem, który od lat jest mężem Justyny Steczkowskiej. 

Modele w latach 90. byli bardzo popularni i chętnie polscy projektanci wykorzystywali ich do swoich pokazów mody i sesji zdjęciowych.

Tomasz Karolak, Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Później Viola Kołakowska poznała miłość swojego życia,  aktora — Tomasza Karolaka. Para od razu się w sobie zauroczyła.

Aktor w rozmowie z „Vivą!” podkreślił, że był oszołomiony niesamowitą urodą Violi Kołakowskiej.

„Zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Byłem przekonany, że jestem niegodny tak pięknej kobiety. Żyłem wtedy w wieloletnim związku” — powiedział. 

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska w wielu wywiadach także podkreślała, że była odurzona Tomaszem Karolakiem. Od razu zaimponował jej charyzmą i energią, którą zarażał wszystkich wokół. Niestety, wspomniała też o jego mrocznej stronie… 

„Oszalałam na punkcie Tomka, byliśmy sobą odurzeni. Wyzwolił mnie z moich demonów, dał fantastyczną energię. Niezwykły, szalony, pełen pasji, zabawny chłopak, który dopomógł mi rozwinąć skrzydła. Ale najpierw je rozwinął, potem zamknął” — powiedziała „Vivie!”.

Tomasz Karolak, Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Ich związek był bardzo burzliwy, pełen wzlotów i upadków. Doczekali się narodzin dwójki dzieci: córki Leny, która przyszła na świat 5 listopada 2007 roku i syna Leona, który urodził się 20 lutego 2013 roku. 

Niestety, ale ostatecznie rozstali się w 2017 roku. Choć nieoficjalnie wielokrotnie mówiło się o tym, że para kilkukrotnie się rozstawała, a później do siebie wracała.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska pod koniec września 2025 roku zamieściła w sieci ogłoszenie, że szuka przestronnego i jasnego mieszkania na Saskiej Kępie na wynajem. Podała widełki do 6 tys. zł. Oprócz tego zwróciła się także z prośbą o polecenie godnej zaufania firmy przeprowadzkowej.

„Kochani potrzebna firma przeprowadzkowa, czy możecie kogoś polecić? To nie będzie wielka przeprowadzka, ale ładna, mała i szybka. Mam nadzieję” — podsumowała Viola Kołakowska w poście na Facebooku.

scena z: Violetta Kołakowska, Tomasz Karolak, SK:, , fot. Piętka Mieszko/AKPA

Potem Tomasz Karolak w rozmowie z Tomaszem Kammelem w Kanale Zero wyznał, że nie jest już z Violą Kołakowską. 

„My nie jesteśmy razem. To była tzw. burzliwa relacja, która obydwie strony miała czegoś nauczyć, ale nie, nie jesteśmy parą” — powiedział.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Niewiele osób wie, że Viola Kołakowska próbowała także swoich sił jako aktorka. Mimo że nie ukończyła żadnej szkoły aktorskiej, to świetnie radziła sobie w filach i na deskach teatralnych.

Zagrała epizodyczne role między innymi w produkcjach, takich jak: „Egoiści”, „Quo vadis”, „Dzień świra”, czy „Listy do M. 3”.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Oprócz tego widzowie też z pewnością kojarzą ją z gościnnych występów w serialach, takich jak: „Rodzina zastępcza”, „Trędowata”, „Zostać miss”, „Kryminalni”, „39 i pół”, „Szpital”, „Na Wspólnej”, czy „Lepsza połowa”. 

scena z: Viola Kołakowska, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

To jednak jej występ w spektaklu Teatru Telewizji w sztuce „Temida jest kobietą, czyli historie zapożyczone od Guy de Maupassanta” Tomasza Wiszniewskiego dał pokaz jej umiejętności aktorskich.

Później miała za sobą także epizod stylistki. Prowadziła bowiem razem z Ewą Krajewską cykl dla „Dzień dobry TVN”. W „Moje ciuchy: metamorfoza…” opowiadała o stylu i wizerunku.

scena z: Violetta Kołakowska, Tomasz Karolak, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

W uratowaniu relacji Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka nie pomogły nawet zaręczyny w Teatrze Imka, kiedy to aktor oświadczył się ukochanej w 2016 roku. 

Wszyscy myśleli, że to scementuje ich związek, ale niestety byli w błędzie.

scena z: Violetta Kołakowska, Robert Kochanek, SK:, , fot. AKPA

Od września 2025 roku Viola Kołakowska rozpoczęła nowy etap w swoim życiu. Aktorka wyprowadza się z domu Tomasza Karolaka i zamierza teraz żyć po swojemu.

Tomasz Karolak w rozmowie z Małgorzatą Ohme z kolei stwierdził, że jego związek z Violą Kołakowską nie był wystarczająco wspierający. „Jestem człowiekiem, którego ludzie kochają za różne rzeczy, a w domu nie miałem żadnego wsparcia. Moja tzw. kariera była przedstawiana jako przypadek. Nie, że pracowałem na początku w teatrze z wybitnymi reżyserami: Mikołajem Grabowskim, Kazimierzem Dejmkiem… Wybrałem tę drogę z kompleksów i chęci skupienia na sobie uwagi” — wyznał aktor w rozmowie z Małgorzatą Ohme w jej podkaście.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Viola Kołakowska z kolei w ostatnich latach nie gości już na szklanym ekranie. Zamiast tego skupiała się na rozwoju duchowym. 

Na jej Instagramie można wyczytać, że jest certyfikowanym trenerem „radykalnego wybaczania”. Chętnie też pokazuje, że bierze udział w szkoleniach z rozwoju osobistego.

Viola Kołakowska, fot. AKPA.

Oprócz tego Viola Kołakowska zdradziła także swoim obserwatorom, że chce wrócić do aktorstwa i jest już gotowana na nowe wyzwania zawodowe.

„Dzisiaj zrobiłam swojego pierwszego self tape dla dużej agencji castingowej i dla mnie to duży przełom w pokazaniu siebie naprawdę.
W sumie to powrotu do siebie takiej, jaką jestem bez ukrywania swojej prawdziwej twarzy.
Zaczęłam głęboko oddychać, bo w końcu dałam sobie zielone światło do wyjścia na zewnątrz z całym potencjałem, który noszę w sobie” — wyznała.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Viola Kołakowska także powróciła do pojawiania się na eventach i imprezach branżowych.

Ostatnio w modnej stylizacji pozowała na premierze książki Katarzyny Butowtt „Oddycham, odkąd moi rodzice umarli”.

Anonim | 5 października 2025 Odpowiedz

Anonim | 5 października 2025 Odpowiedz

