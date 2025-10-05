Była modelką, aktorką, partnerką Tomasza Karolaka… Co dziś robi Viola Kołakowska?

Viola Kołakowska rozstała się z Tomaszem Karolakiem

Mało kto wie, że Viola Kołakowska, zanim szturmem wdarła się do świata show-biznesu, to nazywała się Wioletta Kołek. Do tej pory jednak nie wiadomo, dlaczego zdecydowała się na zmianę nazwiska.

Aktorka urodziła się 13 lipca 1977 roku w Chorzowie. Viola Kołakowska ma za sobą wielką karierę w świecie mody, ale także trudne i traumatyczne dzieciństwo…

„Jestem DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, ojciec pił i bił. Miałam do mamy dużo żalu, że mnie wystarczająco nie chroniła. Myślałam kiedyś, że nie walczyła, a ona robiła to najlepiej, jak umiała. Sama siebie nie potrafiła obronić, była typem ofiary. Teraz, po latach, ją rozumiem, podziwiam, szanuję, widzę, jak silną jest kobietą” — wyznała Viola Kołakowska w rozmowie z „Glamour”.