Sandra Kubicka i Aleksander Baron tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Niestety, ale ich miłosna relacja nie przetrwała próby czasu. Wzięli ślub 6 kwietnia 2024 roku, a 16 maja powitali na świecie syna — Leonarda. 9 marca 2025 roku ogłosili rozstanie, a teraz do mediów trafiła informacja o ich rozwodzie. Co ciekawe, byli partnerzy wybrali się ostatnio razem, żeby obejrzeć na żywo skecz Rafała Paczesia. Nie kryli radości z mile spędzonego czasu! Czy to oznacza powrót?

Sandra Kubicka i Aleksander Baron spędzili razem wieczór. Co dalej z ich rozwodem?

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozstali się w dość elegancki sposób. Opublikowali oficjalne oświadczenia w mediach społecznościowych na temat zakończonej miłosnej relacji, ale podkreślili, że dla dobra dziecka będą utrzymywać ze sobą przyjacielskie stosunki.

Jak widać, wychodzi im to całkiem nieźle, bo kilka dni temu Alek Baron opublikował na swoim Instagramie wspólne zdjęcia z byłą partnerką z urodzin synka — Leonarda. Później mieli wspólny wyjazd w rodzinne strony Sandry Kubickiej, a nawet wybrali się razem na wybory. To nie koniec ich wspólnych wyjść, ponieważ ostatnio poszli razem, żeby pooglądać na żywo stand-up Rafała Paczesia:

Tak bardzo nie miałam dzisiaj sił i tak bardzo się cieszę, że jednak wyszłam z domu, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się śmiałam. Ja wyłam ze śmiechu. Rafał Pacześ to naprawdę król rozrywki — podsumowała Sandra Kubicka w relacji na swoim Instagramie.

