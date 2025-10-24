Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA
"Ale ogień!", "Jesteś boginią" — pisali fani.
Doda jest znana ze sporej dbałości o wygląd fizyczny.
Piosenkarka wykluczyła z diety cukier, gluten i ograniczyła mięso. Nie spożywa także na co dzień alkoholu. Pije tylko okazyjnie 2-3 razy w roku.
Nic więc dziwnego, że w wieku 41 lat może pochwalić się boską sylwetką.
Oprócz tego regularnie trenuje na siłowni. Ćwiczenia z ciężarami dopełnia pilatesem lub zajęciami jogi.
Doda ostatnio udostępniła serię zdjęć oraz nagranie do spotu promującego jej udział w koncercie sylwestrowym w jednej ze stacji telewizyjnych.
Na tę okazję piosenkarka wybrała kusy, mocno przylegający strój, który podkreślił jej kobiece kształty.
Doda odważnie pozowała do zdjęć w pełnym makijażu i czarnym komplecie ze sporym wycięciem na piersiach.
Nie bała się odważnych póz, którymi później pochwaliła się w sieci.
Fani byli oszołomieni jej wyglądem.
„Co za ogień!”, „Sylwetka sztos. Wyglądasz jak bogini!”, „Już nie mogę się doczekać twoich obozów. Chcę wyglądać tak jak ty” — pisali internauci.
Piosenkarka już jakiś czas temu zapowiedziała, że wkrótce rusza z nowym projektem. Tym razem artystka chce stworzyć serię obozów sportowych, w czasie których pokaże innym, jak na co dzień dba o siebie.
Restrykcyjna dieta będzie połączona z wysiłkiem fizycznym oraz przemowami motywacyjnymi.
Wokalistka zdradziła jednak, że będzie bardzo wymagająca wobec swoich uczestników.
„Ja nie jestem ani Lewandowska, ani Chodakowska. Witajcie kochani, body positive. Nie, koniec” — podsumowała Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd.
Trzeba przyznać, że Doda w wieku 41 wygląda jak nastolatka, więc takie obozy mogą być dla wielu osób bardzo inspirujące.
Kto wie, może ktoś odmieni swoją sylwetkę po zajęciach z Dodą…
Kinga | 25 października 2025
Przestańcie promować tę patusiarę. Wygląda jak setki innych klonów chodzących po ulicach, tylko u niej już widać starość. Promowanie kryminalistów powinno być zabronione.
Gipskarton | 25 października 2025
Starość nie radość…cały kraj rozumie intencje tej kobiety i szczerze współczuje.