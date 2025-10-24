times-dark
Doda wygina śmiało ciało w skąpym stroju. Pokazała zbyt wiele?! ZDJĘCIA

"Ale ogień!", "Jesteś boginią" — pisali fani.

/ 24.10.2025 /
Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Doda jest znana ze sporej dbałości o wygląd fizyczny. 

Piosenkarka wykluczyła z diety cukier, gluten i ograniczyła mięso. Nie spożywa także na co dzień alkoholu. Pije tylko okazyjnie 2-3 razy w roku.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Nic więc dziwnego, że w wieku 41 lat może pochwalić się boską sylwetką.

Oprócz tego regularnie trenuje na siłowni. Ćwiczenia z ciężarami dopełnia pilatesem lub zajęciami jogi.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Doda ostatnio udostępniła serię zdjęć oraz nagranie do spotu promującego jej udział w koncercie sylwestrowym w jednej ze stacji telewizyjnych. 

Na tę okazję piosenkarka wybrała kusy, mocno przylegający strój, który podkreślił jej kobiece kształty.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Doda odważnie pozowała do zdjęć w pełnym makijażu i czarnym komplecie ze sporym wycięciem na piersiach. 

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Nie bała się odważnych póz, którymi później pochwaliła się w sieci.

Fani byli oszołomieni jej wyglądem.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

„Co za ogień!”, „Sylwetka sztos. Wyglądasz jak bogini!”, „Już nie mogę się doczekać twoich obozów. Chcę wyglądać tak jak ty” — pisali internauci.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Piosenkarka już jakiś czas temu zapowiedziała, że wkrótce rusza z nowym projektem. Tym razem artystka chce stworzyć serię obozów sportowych, w czasie których pokaże innym, jak na co dzień dba o siebie.

Restrykcyjna dieta będzie połączona z wysiłkiem fizycznym oraz przemowami motywacyjnymi.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Wokalistka zdradziła jednak, że będzie bardzo wymagająca wobec swoich uczestników.

„Ja nie jestem ani Lewandowska, ani Chodakowska. Witajcie kochani, body positive. Nie, koniec” — podsumowała Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 

Trzeba przyznać, że Doda w wieku 41 wygląda jak nastolatka, więc takie obozy mogą być dla wielu osób bardzo inspirujące. 

Kto wie, może ktoś odmieni swoją sylwetkę po zajęciach z Dodą…

Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 
Doda, fot. Instagram.

Doda śmiało pokazuje swoje wdzięki 
Kinga | 25 października 2025 Odpowiedz

Przestańcie promować tę patusiarę. Wygląda jak setki innych klonów chodzących po ulicach, tylko u niej już widać starość. Promowanie kryminalistów powinno być zabronione.

Gipskarton | 25 października 2025 Odpowiedz

Starość nie radość…cały kraj rozumie intencje tej kobiety i szczerze współczuje.

