Wśród największych kontrowersji jest ponowny udział Agnieszki Kaczorowskiej, która zarzekała się, że nie wróci do programu, chyba, że zostanie jurorką. Później szeroko komentowała i dogryzała aktualnym jurorom „TzG”, co wywołało ogromny konflikt między nią a składem jurorskim.

Rafał Maserak wytyka hipokryzję Kaczorowskiej?! „Nie chciała wracać i mówiła, że to jest ponad nią” (WIDEO)

W parze z tancerką, Agnieszką Kaczorowską wystąpi gwiazda – Filip Gurłacz. Aktor w rozmowie z Kozaczkiem przyznał, że Agnieszka jest wymagającą trenerką, ale współpracuje im się bardzo dobrze. Teraz postanowił zdradzić, jak wyglądał proces podejmowania decyzji o udziale w programie.

Ja już nie pamiętam ile trwały te pytania i podchody z obu stron, ale one trochę trwały, zawsze coś się nie zgrywało, coś stawało na przeszkodzie. Czasem to byłem ja, czasem to była produkcja. Nie wiem, jak długo to trwało, nie mam teraz tego w pamięci, ale chwilę to trwało i w końcu jestem. […] Jest wiele czynników, które decydują finalnie o tym, kto tam wystąpi – opowiadał Filip Gurłacz.