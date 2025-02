Agnieszka Kaczorowska niedawno weszła w konflikt z jurorami „TzG”. Wszystko rozpoczęło się od jej oświadczenia, iż nie wróci do programu tanecznego, chyba że zostanie jurorem. Zamiast niej, wybrano Tomasza Wygodę, który aktualnie jest bardzo lubiany przez widzów programu. Aktorka ostro skomentowała decyzję stacji Polsat.

Rafał Maserak wbił szpilę Agnieszce Kaczorowskiej! „Była na castingu i oglądała dzisiaj przed telewizorem” (WIDEO)

Na początku stwierdziła z oburzeniem, że nie dostała stanowiska jurora, ze względu na to, że jest kobietą.

Moje pierwsze pytanie, kiedy otrzymałam telefon, że casting był spoko, tylko wybraliśmy kogoś innego. Mówię ok, jasne, rozumiem, nie pierwszy casting, który przegrałam. Tylko możecie mi, proszę, dać jakiś feedback, co nie zagrało, czego mi brakowało albo co zaważyło? Najpierw była cisza w telefonie, a potem cytuję: testosteron. […] Byłam w szoku! Zrozumiałam, że nie otrzymałam tej posady, dlatego, że nie jestem facetem – mówiła kilka miesięcy temu Kaczorowska.

Edyta Herbuś komentuje powrót Kaczorowskiej do „TzG”! „Nie dziwi mnie to” (WIDEO)

Później postanowiła odnieść się bezpośrednio do wyboru stacji Polsat i podczas jednego z wywiadów wyznała, że Tomasz Wygoda „Nie jest żadnym autorytetem”. Po wielu innych wypowiedziach Agnieszki Kaczorowskiej, również i Rafał Maserak w obronie nowego jurora, postanowił odpowiedzieć na jej publiczne komentarze i wbił szpilę tancerce.

Agnieszka Kaczorowska wykreowała swoją postać w „Królowej Przetrwania”! „To nie byłam ja” (WIDEO)

Teraz reporter Kozaczka miał okazję porozmawiać z Rafałem Maserakiem. Zapytaliśmy jurora, co sądzi o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do programu.

Dla mnie najważniejsze w tym programie jest teraz to, żeby taniec się obronił i taniec jest dla mnie najważniejszy, więc cieszę się, jeżeli Agnieszka podjęła taką decyzję, że chce wystąpić w tym programie w roli tancerki, gdzie nie chciała już i mówiła, że to już jest jakby ponad nią. Fantastycznie, najwyraźniej coś musiało w jej życiu takiego nastąpić, że chce wrócić do tych wspomnień, więc życzę powodzenia i oczywiście będę oceniał to, co będę widział na parkiecie – mówił juror programu.