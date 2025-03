Choć ponowny powrót Agnieszki Kaczorowskiej spotkał się początkowo z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, dziś nikt nie ma wątpliwości, że była to dobra decyzja. Po wczorajszym odcinku, zarówno fani, jak i jurorzy są zachwyceni ich występem. Choć tancerka zbierała ostatnio pod swoim adresem nie najlepsze opinie, teraz nawet osoby, który nie pałały do niej sympatią, pozostawiają pozytywne komentarze pod filmikami z show.

Po ostatnim, bardzo sensualnym tańcu Filipa i Agnieszki, pojawiło się wiele podejrzeń, co do ich bliższej relacji. Choć para taneczna zdecydowanie zaprzeczyła plotkom w sieci, jurorzy programu mają swoje, inne zdanie. Podczas rozmowy z Kozaczkiem Rafał Maserak, wyznał, że widzi w ich tańcu ogromną chemię.

Widać, że Filip jest takim facetem macho. […] Naprawdę w tym tańcu, szczególnie w kizombie, miał nad tym kontrolę. Agnieszka jest fantastyczną partnerką i widać, że współgra i tutaj fantastycznie do siebie pasują. […] Taniec zawsze zbliża ludzi, ale wydaje mi się, że każda osoba, która tańczy w tym programie, no to traktuje to profesjonalnie. […] Nigdy nie wiadomo, coś zawsze może zaiskrzyć, ale musi być chemia w tańcu, to jest podstawa. […] Jak jest chemia to od razu to się lepiej ogląda – mówił Rafał Maserak.