Zmysłowa sesja Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza wzbudziła wiele emocji, a w „Tańcu z Gwiazdami” zaiskrzyło jeszcze bardziej. Czy to tylko gra pod publikę? Specjalnie dla nas głos zabrał juror Tomasz Wygoda.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zaliczyli wpadkę? TE zdjęcia wywołały burzę!

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to obecnie jedna z najbardziej komentowanych par w ,,Tańcu z Gwiazdami”. O ich układach tanecznych, pełnych emocji i bliskości, zrobiło się jeszcze głośniej po zmysłowej sesji zdjęciowej, którą pochwalili się w sieci. Czy rzeczywiście mamy do czynienia tylko z zawodową chemią? Juror programu, Tomasz Wygoda, nie owijał w bawełnę.

W trakcie ocen juror wprost przyznał, że patrząc na ich występ, ,,zobaczył, jak podąża na smyczy zapachu Agnieszki”. Później w wywiadzie z nami odniósł się do tych słów:

W rozmowie pojawił się także wątek „chemii” między Agnieszką i Filipem, która budzi wśród widzów niemałe emocje. Tomasz Wygoda podkreślił, że nawet jeśli jest to tylko kreacja na potrzeby programu, to… wcale mu to nie przeszkadza:

A może grają? Jeśli grają, a ludzie na to czekają… to niech grają. Przecież scena życia to jedna wielka gra, wszyscy nosimy jakieś maski – mówił. – Oni są osobami publicznymi, bardzo ciężko pracują. O jakiej my miłości w ogóle mówimy? Fizycznej, duchowej, cielesnej, partnerskiej? Oni się poznają, mają swoje światy. Filip ma żonę, rodzinę… – przypomniał.