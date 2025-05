W półfinale „Tańca z Gwiazdami” emocje sięgnęły zenitu, ale to właśnie Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska skradli całe show. Ich rumba wywołała burzę – i to dosłownie. Publiczność nie mogła powstrzymać owacji, jurorzy rozpływali się w zachwytach, a Iwona Pavlović zrobiła coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w tej edycji…

Kaczorowska i Gurłacz rozgrzali internet! Co się wydarzyło w półfinale „Tańca z Gwiazdami”?

Półfinał tegorocznej edycji „Tańca z Gwiazdami” przeszedł do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów sezonu. Pożegnaliśmy Tomasza Wolnego i Darię Sytę, a do finału przeszły trzy pary: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Filip Gurłacz z Agnieszką Kaczorowską. I to właśnie ostatni duet wzbudził największe emocje.

Najpierw poruszający walc wiedeński, potem ognista rumba do utworu „Miłość” Krzysztofa Zalewskiego – duet Gurłacz i Kaczorowska zachwycił jurorów. Iwona Pavlović była tak oczarowana tańcem Filipa, że zaprosiła go… na profesjonalny turniej! Widzowie również byli pod ogromnym wrażeniem: „To był poziom finałowy”, „Hipnotyzujący duet” – czytamy w komentarzach.