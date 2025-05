16. edycja programu „Taniec z Gwiazdami ” już za nami i choć emocje już trochę opadły, to trudno zapomnieć ten niezwykły finał. Do ostatniego odcinka tanecznego show, jak i samej Agnieszki Kaczorowskiej odniósł teraz także Agustin Egurrola.

Agustin Egurrola to jeden z najpopularniejszych tancerzy i choreografów w polskim show-biznesie. Poza tym jest założycielem najbardziej prestiżowych szkół tańca w Polsce o nazwie Egurrola Dance Studio. Teraz w rozmowie z naszą redakcją, jako doświadczony ekspert w dziedzinie tańca zabrał głos w sprawie finału „Tańca z Gwiazdami”. Jak się okazuje, jego faworytami byli Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz.

Wydaje mi się, że to był najwyższy poziom, jaki widziałem. Finał to było widowisko na najwyższym poziomie (…). Filip to jest aktor z niezwykłą charyzmą i osobowością i uważam absolutnie, że to będzie numer jeden. Jest naprawdę świetny, wyrazisty, odważny byłem absolutnie zafascynowany tym chłopakiem (…). No i Agnieszka, która jest wybitna – wyjaśnił Agustin Egurrola.