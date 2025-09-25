17 edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. I choć ciekawość widzów skupiona jest na aktualnym sezonie, to wielu wciąż nie zapomniało, co działo się poprzednio. Wówczas głośno było wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, którzy dotarli aż do wielkiego finału. Ten taneczny duet nie ominęły plotki o romansie, a później o rzekomym konflikcie. Teraz aktor przerwał milczenie i ujawnił całą prawdę.

Filip Gurłacz był jednym z uczestników poprzedniej, 16. edycji programu „Taniec z Giwazdami”. Stworzył on taneczny duet z Agnieszką Kaczorowską, która zaprowadziła ich do samego finału, zajmując drugie miejsce.

Teraz aktor udzielił wywiadu i sięgnął wspomnieniami do tamtego momentu. Gurłacz przyznaje, że była to przygoda życia, ale i duże wyzwanie. Jak się okazuje, do dziś zmaga się z kontuzją, której nabawił się na parkiecie.

Do tej pory wychodzę z tego „Tańca z Gwiazdami”, bo na przykład konsekwencje fizyczne to miało potężne, nieoczekiwane. Do tej pory mam problem z kolanem, mam zapalenie pod rzepką i ciężko mi z niego wyjść ze względu na intensywność pracy i mojego życia. Czasem się czuję, jakbym po tym programie miał więcej lat, niż mam – przyznał Gurłacz w rozmowie z agencją Newseria.

Każda edycja „Tańca z Gwiazdami” ma to do siebie, że wywołuje wiele emocji wokół uczestników. W poprzedniej media cały czas rozpisywały się właśnie na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Para świetnie radziła sobie w tanecznym show, aż w końcu dotarli do samego finału. Wtedy też spekulowano, czy przypadkiem tę dwójkę nie łączy coś więcej, niż tylko parkiet. I choć aktor regularnie zapewniał, że nic ich nie łączy, a wiele zawdzięcza swojej żonie, to plotkom i tak nie było końca.

Dużo się wydarzyło od tamtego czasu. Pytanie typu, jak wspominam udział w ‚Tańcu z gwiazdami’, rodzi we mnie morze pomysłów na to, jak na nie odpowiedzieć, bo wspomnień mam naprawdę masę. To jest przygoda życia, ja tego nigdy nie zapomnę. Ta intensywność, to poczucie rozwoju – dodał.

Warto wspomnieć, że kiedy taneczna przygoda Filipa i Agnieszki w programie dobiegła końca, ich znajomość poszła w małe zapomnienie. W pewnym momencie media i internauci węszyli rzekomy konflikt, ponieważ zauważono, że przestali się nawet obserwować na Instagramie. Teraz aktor w wywiadzie dla agencji Newseria ujawnił, jak jest naprawdę.

Że my mamy konflikt z Agą? Ja króciutko odpowiem na to. To są plotki – powiedział stanowczo aktor.

Wychodzi na to, że konflikt między Filipem, a Agnieszką to tylko spekulacje, które nijak mają się do rzeczywistości. Warto wspomnieć, że Filip jeszcze w czerwcu w rozmowie z Vivą, tak wypowiadał się o Agnieszce: „Ja uwielbiam Agniechę, ja naprawdę bardzo ją polubiłem. My się bardzo zżyliśmy, tęsknię za nią, ale takie chyba jest życie. Miałem już kilka projektów, gdzie złapałem fajną, bardzo bliską relację z kilkoma osobami, które jak kończył się projekt, szły w swoją stronę, a ja szedłem w swoją”.