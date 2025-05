16. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” wreszcie dobiegła końca. Wczoraj (11 maja) doczekaliśmy się zwieńczenia ciężkiej pracy uczestników sprzed tygodni. Nie da się ukryć, że wyczekiwany finał przyniósł niezapomnianą dawkę emocji i wiele tanecznych wrażeń. Teraz w wywiadzie z naszą redakcją Magda Narożna wyznała, które pary najbardziej skradły jej serce. Czyżby Filip Gurłacz nie zasłużył na drugie miejsce?

Magda Narożna o zwycięzcach programu

W ścisłym finale 16. edycji programu „Taniec z gwiazdami” wystąpili: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Uczestnicy tego wieczoru zmierzyli się z trzema choreografiami, które były znakomitym zakończeniem programu.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Magdalena Narożna, która również była uczestniczką tej edycji, zdradziła, że to Marysi i Jackowi życzyła zwycięstwa, co też tak się stało. Choć tuż na podium za influencerką, znalazł się Filip Gurłacz, to Narożna twierdzi, że jej zdaniem drugie miejsce powinno należeć do Adrianny.

Nie ukrywam, że Marysia doprowadziła mnie do łez w tym programie (…). To, co pokazała, było tak emocjonujące, tak piękne, tak prawdziwe i tak współczesne i tak realne, że naprawdę chapeau bas (…). Gratulacje, w 100% się to wam należało. Ale muszę też pogratulować Adzie, bo dla mnie to jest drugi zwycięzca tego programu – wyznała Narożna.

Artystka od razu wytłumaczyła się z tego, dlaczego Adę postawiła wyżej od Filipa, choć to on był pretendentem do zdobycia kryształowej kuli. Jak się okazuje, w tym przypadku odegrały bliższe emocje i znajomość z Adrianną, co oczywiście nie umniejsza Filipowi i wciąż gratuluje mu z całego serca. Narożna twierdzi również, że mężczyźni mają znacznie trudniej w tym programie, co przekłada się na całokształt czy głosowanie.

Ja myślę ogólnie, że mężczyznom jest tutaj troszeczkę ciężej wykreować się w tym programie. Poza tym, na tym etapie, to już trzeba kupić widzów. To widzowie muszą poczuć taką prawdziwą chemię, energię to coś, co przyciąga. Na pewno oni mieli ogrom fanów, bo było to słychać również na parkiecie i myślę, że to było kilka sms-ów, gdzie dzieliło to. Ja też z Filipem byłam mniej związana w sensie emocjonalnym dlatego, że ćwiczyliśmy na innych salach i my widzieliśmy się tylko w studio (…). Jest bardzo utalentowany i myślę, że przed nim, to dopiero droga się otwiera – wyjaśniła piosenkarka.

Artystka, nawiązując od razu do Filipa Gurłacza wypowiedziała się na temat wielkich spekulacji widzów i mediów na temat rzekomego romansu z Agnieszką Kaczorowską. Narożna sama będąc w programie, mówi wprost, że taniec ma niesamowitą moc i nie są to żarty. Jak sama mówi, emocje, które temu towarzyszą, często mogą przerodzić się w coś znacznie głębszego.