Pierwsza para ODPADŁA z „Afryki Express”! Widzowie w szoku, że to właśnie oni…

„Afryka Express” ledwo się rozpoczął, a emocje już sięgają zenitu! W drugim odcinku widzowie byli świadkami pierwszej eliminacji. Niestety, jedna z najbardziej rozpoznawalnych par nie miała szczęścia i jako ostatnia dotarła na metę, co oznaczało koniec przygody w programie.

Nowa odsłona hitowego formatu TVN od początku trzyma widzów w napięciu. „Afryka Express”, prowadzony przez Izabelę Krzan, zabrał gwiazdy polskiego show-biznesu do Kenii i Tanzanii, gdzie muszą zmagać się z ekstremalnymi warunkami, barierą językową i ograniczonym budżetem.

Drugi odcinek show przyniósł nie tylko piękne widoki i emocjonujące zadania, ale także pierwszy dramat. Uczestnicy musieli m.in. zmierzyć się z nauką nazw zwierząt w języku suahili. To jednak nie zadania, a tempo wyścigu okazało się decydujące.

Jako pierwsi na metę dotarli Tomasz Iwan i jego ukochana, którzy udowodnili, że świetnie radzą sobie w wymagających warunkach. Najmniej szczęścia mieli jednak Katarzyna Niezgoda i jej mąż. Para dobiegła do mety jako ostatnia, co oznaczało dla nich automatyczne pożegnanie z programem.

Ich odejście wywołało wśród widzów spore emocje. W komentarzach nie brakowało głosów zaskoczenia i rozczarowania, że to właśnie Katarzyna i jej partner musieli zakończyć swoją przygodę tak szybko.

Czy kolejne odcinki przyniosą równie dramatyczne zwroty akcji? Jedno jest pewne, „Afryka Express” nie pozwala się nudzić.