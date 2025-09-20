Za nami 3. odcinek programu „Afryka Express”. Podróżnicze show w roli głównej z gwiazdami jak zwykle dostarczyło widzom wielu emocji. Tym razem w programie dużym zaskoczeniem okazała się wymiana czułości pomiędzy Edytą Zając i jej ukochanym Michałem Mikołajczakiem, którzy od samego początku dość mocno strzegą swoją prywatności. Taki widok to rzadkość!

Edyta Zając i Michał Mikołajczak oddali się czułościom na wizji

„Afryka Express” to nowa odsłona znanych dotychczas formatów takich jak „Azja Express” czy „Ameryka Express”. Po raz pierwszy w historii programu uczestnicy wyruszyli na Czarny Ląd, czyli do serca Afryki. To właśnie Kenia i Tanzania stały się miejscem zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Niemal 3 tys. kilometrów do pokonania, trudne i dzikie tereny, zmęczenie i dolar w kieszeni – to właśnie z tym muszą mierzyć się celebryci i ich towarzysze.

Tym, razem gospodynią programu jest Izabella Krzan, a wśród uczestników znaleźli się: Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski, Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, Izuagbe Ugonoh i Antonina Ugonoh, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz oraz Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman.

3. odcinek programu już za nami, a każdy kolejny budzi coraz większe emocje. Tym razem widzowie mieli okazję zobaczyć wyjątkowo intymny moment pomiędzy Edytą Zając i Michałem Mikołajczakiem. Para jest ze sobą już od kilku lat, jednak ich życie miłosne stale owiane jest tajemnicą. Tym razem prezenterka i aktor odsłonili nieco więcej przed kamerami i zdobyli się na chwilę czułości, jakiej do tej pory fani i widzowie jeszcze nie mieli okazji zobaczyć.

„Mamy dolara, w sumie możemy zaszaleć” – zaczął dyskusję Michał Mikołajczak.

„A co byś kupił mi za dolara?” – zapytała Edyta Zając.

„Ja ci kupię wszystko za dolara. Cały świat ci złożę u twoich stóp za dolara” – wyznał uroczo Mikołajczak.

„Ja nie potrzebuję całego świata, tylko ciebie” – odpowiedziała Zając.

Następnie para rzuciła się sobie w objęcia, gdzie nie zabrakło soczystego pocałunku. Warto dodać, że to dość niespotkany widok, ponieważ Edyta i Michał raczej nie afiszują się publicznie ze swoim uczuciem i jeszcze chyba nigdy tak nie obnażyli się ze swoich uczuć publicznie. Słodziaki?