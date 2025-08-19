13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!

Stefano Terrazzino urodził się 19 sierpnia 1979 roku w Mannheim, w sycylijskiej rodzinie, która osiedliła się w Niemczech.

Choć z wykształcenia jest krawcem, jego prawdziwą pasją stał się taniec. Pierwsze kroki stawiał zainspirowany „Dirty Dancing”, a dziś sam jest ikoną tańca w Polsce.

Na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawił się po raz pierwszy w 2006 roku i od razu… wygrał, partnerując Kindze Rusin. Od tamtej pory był 13 razy w programie i aż cztery razy sięgał po Kryształową Kulę.