13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Stefano Terrazzino to jeden z najpopularniejszych tancerzy w Polsce. Widzowie pokochali go za charyzmę, uśmiech i niezwykłą chemię, jaką potrafił stworzyć z partnerkami na parkiecie.
Dziś obchodzi 46. urodziny – z tej okazji przypominamy wszystkie gwiazdy, które miały okazję z nim tańczyć w „Tańcu z gwiazdami”.
Stefano Terrazzino urodził się 19 sierpnia 1979 roku w Mannheim, w sycylijskiej rodzinie, która osiedliła się w Niemczech.
Choć z wykształcenia jest krawcem, jego prawdziwą pasją stał się taniec. Pierwsze kroki stawiał zainspirowany „Dirty Dancing”, a dziś sam jest ikoną tańca w Polsce.
Na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawił się po raz pierwszy w 2006 roku i od razu… wygrał, partnerując Kindze Rusin. Od tamtej pory był 13 razy w programie i aż cztery razy sięgał po Kryształową Kulę.
Przez lata u jego boku występowały największe gwiazdy – od dziennikarek, przez aktorki, po żony znanych sportowców. Niektóre partnerstwa kończyły się zwycięstwem, inne dramatycznymi odpadnięciami, ale wszystkie zapisały się w pamięci fanów programu.
Kto tańczył ze Stefano? W naszej galerii przypominamy wszystkie 13 kobiet, które miały to szczęście partnerować mu na parkiecie. Gwarantujemy, że niektóre nazwiska mogą was zaskoczyć!
