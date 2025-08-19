13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!

times-dark
Kozaczek
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?

Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
19.08.2025
Marysia
46. urodziny Stefano Terrazzino. Przypominamy wszystkie jego partnerki z parkietu

Stefano Terrazzino to jeden z najpopularniejszych tancerzy w Polsce. Widzowie pokochali go za charyzmę, uśmiech i niezwykłą chemię, jaką potrafił stworzyć z partnerkami na parkiecie.

Dziś obchodzi 46. urodziny – z tej okazji przypominamy wszystkie gwiazdy, które miały okazję z nim tańczyć w „Tańcu z gwiazdami”.

Stefano Terrazzino źródło AKPA

Stefano Terrazzino urodził się 19 sierpnia 1979 roku w Mannheim, w sycylijskiej rodzinie, która osiedliła się w Niemczech.

Choć z wykształcenia jest krawcem, jego prawdziwą pasją stał się taniec. Pierwsze kroki stawiał zainspirowany „Dirty Dancing”, a dziś sam jest ikoną tańca w Polsce.

Na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawił się po raz pierwszy w 2006 roku i od razu… wygrał, partnerując Kindze Rusin. Od tamtej pory był 13 razy w programie i aż cztery razy sięgał po Kryształową Kulę.

Stefano Terrazzino-min źródło AKPA

Przez lata u jego boku występowały największe gwiazdy – od dziennikarek, przez aktorki, po żony znanych sportowców. Niektóre partnerstwa kończyły się zwycięstwem, inne dramatycznymi odpadnięciami, ale wszystkie zapisały się w pamięci fanów programu.

Kto tańczył ze Stefano? W naszej galerii przypominamy wszystkie 13 kobiet, które miały to szczęście partnerować mu na parkiecie. Gwarantujemy, że niektóre nazwiska mogą was zaskoczyć!

scena z: Kinga Rusin, Stefano TerrazzinoSK: fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Kinga Rusin - "Taniec z Gwiazdami" 4. edycja (1. miejsce)
scena z: Kinga Rusin, Stefano TerrazzinoSK: , , fot. Palicki/AKPA

Stefano Terrazzino i Kinga Rusin - "Taniec z Gwiazdami" 4. edycja (1. miejsce)
scena z: Stefano Terrazzino, Kinga RusinSK: , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Kinga Rusin - "Taniec z Gwiazdami" 4. edycja (1. miejsce)
Stefano Terrazzino i Katarzyna Tusk - "Taniec z Gwiazdami" 5. edycja (3. miejsce)
scena z: Katarzyna Tusk, Stefano TerrazzinoSK: , , fot. Grπbczewski/AKPA

Stefano Terrazzino i Katarzyna Tusk - "Taniec z Gwiazdami" 5. edycja (3. miejsce)
Stefano Terrazzino i Katarzyna Tusk - "Taniec z Gwiazdami" 5. edycja (3. miejsce)
Stefano Terrazzino i Justyna Steczkowska - "Taniec z Gwiazdami" 6. edycja (2. miejsce)
scena z: Justyna Steczkowska, Stefano TerrazzinoSK: , , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Justyna Steczkowska - "Taniec z Gwiazdami" 6. edycja (2. miejsce)
scena z: Justyna Steczkowska, Stefano TerrazzinoSK: , , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Justyna Steczkowska - "Taniec z Gwiazdami" 6. edycja (2. miejsce)
Stefano Terrazzino i Agata Kulesza - "Taniec z Gwiazdami" 8. edycja (1. miejsce)
scena z: Agata Kulesza, Stefano Terrazzino SK: , , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Agata Kulesza - "Taniec z Gwiazdami" 8. edycja (1. miejsce)
Stefano Terrazzino i Agata Kulesza - "Taniec z Gwiazdami" 8. edycja (1. miejsce)
scena z: Katarzyna Glinka, Stefano Terrazzino, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Katarzyna Glinka - "Taniec z Gwiazdami" 11. edycja (2. miejsce)
Stefano Terrazzino i Katarzyna Glinka - "Taniec z Gwiazdami" 11. edycja (2. miejsce)
Stefano Terrazzino i Katarzyna Glinka - "Taniec z Gwiazdami" 11. edycja (2. miejsce)
Stefano Terrazzino i Katarzyna Pakosińska - "Taniec z Gwiazdami" 13. edycja (6. miejsce)
scena z: Stefano Terrazzino, Aneta Zając, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

Stefano Terrazzino i Aneta Zając - "Dancing with the Stars" 1. edycja (1. miejsce)
Stefano Terrazzino i Aneta Zając - "Dancing with the Stars" 1. edycja (1. miejsce)
scena z: Agnieszka Sienkiewicz, Stefano Terrazzino, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Agnieszka Sienkiewicz - "Dancing with the Stars" 2. edycja (1. miejsce)
Stefano Terrazzino i Małgorzata Pieńkowska - "Dancing with the Stars" 4. edycja (4. miejsce)
scena z: Iwona Cichosz, Stefano Terrazzino, SK:, , fot. AKPA/AKPA

Stefano Terrazzino i Iwona Cichosz - "Dancing with the Stars" 7. edycja (2. miejsce)
scena z: Stefano Terrazzino, Agnieszka Radwańska, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Agnieszka Radwańska - "Dancing with the Stars" 9. edycja (6. miejsce)
scena z: Julia Wieniawa, Stefano Terrazzino, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Stefano Terrazzino i Julia Wieniawa - "Dancing with the Stars" 11. edycja (2. miejsce)
Stefano Terrazzino i Izabela Małysz- "Dancing with the Stars" 12. edycja (7. miejsce)
