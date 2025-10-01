times-dark
Kozaczek
Anita i Adrian ze ,,Ślubu od pierwszego wejrzenia” wrócili na ekrany! Pokazali niepublikowane ujęcia ze ślubu

Anita skradła show, a jej stylizacja wywołała sensację.

/ 01.10.2025 /
Marysia
,,Ślub od pierwszego wejrzenia” od lat wzbudza ogromne emocje, ale tym razem to nie nowi bohaterowie stali się tematem numer jeden wśród widzów. 

Na weselu Karoliny i Macieja pojawiła się Anita i Adrian  – para, która poznała się w programie i dziś uchodzi za symbol jego sukcesu.

Ich obecność wzruszyła fanów programu, ale to właśnie stylizacja Anity przyciągnęła największa uwagę.

Małżeństwo, które swoją historię zaczęło właśnie przed kamerami TVN, wróciło na ekrany w nowej roli – gości weselnych.

Ich obecność była dla fanów sentymentalnym powrotem do wspomnień sprzed siedmiu lat. Anita przyznała w mediach społecznościowych, że przeżycie ceremonii z perspektywy widza było niezwykłym doświadczeniem:

„Niesamowicie było to zobaczyć z drugiej strony i bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ludzie, którzy biorą ślub z nieznajomym, są naprawdę szaleni”

– napisała z uśmiechem.

Para nie kryła wzruszenia, bo uczestnictwo w weselu przypomniało im ich własny ślub i początki wspólnej drogi.

„Aż miło wrócić do wspomnień z czasu, kiedy nie było w naszym życiu tematu choroby”

– dodała Anita, nawiązując do problemów zdrowotnych Adriana, który od miesięcy walczy z glejakiem.

Jednak to nie tylko emocjonalne słowa stał się powodem dyskusji wśród internautów.

Najwięcej komentarzy dotyczyło stylizacji Anity.

Żona Adriana pojawiła się w długiej, beżowej sukni z delikatnym połyskiem, która podkreśliła jej sylwetkę i dodała elegancji.

„Skąd ta piękna sukienka?”, „Wyglądałaś obłędnie!”, „Przyćmiłaś pannę młodą!”

– czytamy w komentarzach fanów.

Stylizacja szybko stała się jednym z najgorętszych tematów odcinka, a Anita po raz kolejny udowodniła, że nie tylko potrafi wzruszać widzów swoją historią, ale też zachwycać stylem.

