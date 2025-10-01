Anita i Adrian ze ,,Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili na ekrany! Pokazali niepublikowane ujęcia ze ślubu

,,Ślub od pierwszego wejrzenia” od lat wzbudza ogromne emocje, ale tym razem to nie nowi bohaterowie stali się tematem numer jeden wśród widzów.

Na weselu Karoliny i Macieja pojawiła się Anita i Adrian – para, która poznała się w programie i dziś uchodzi za symbol jego sukcesu.

Ich obecność wzruszyła fanów programu, ale to właśnie stylizacja Anity przyciągnęła największa uwagę.