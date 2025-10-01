Anita i Adrian ze ,,Ślubu od pierwszego wejrzenia” wrócili na ekrany! Pokazali niepublikowane ujęcia ze ślubu
Anita skradła show, a jej stylizacja wywołała sensację.
1 / 6
,,Ślub od pierwszego wejrzenia” od lat wzbudza ogromne emocje, ale tym razem to nie nowi bohaterowie stali się tematem numer jeden wśród widzów.
Na weselu Karoliny i Macieja pojawiła się Anita i Adrian – para, która poznała się w programie i dziś uchodzi za symbol jego sukcesu.
Ich obecność wzruszyła fanów programu, ale to właśnie stylizacja Anity przyciągnęła największa uwagę.
2 / 6
Małżeństwo, które swoją historię zaczęło właśnie przed kamerami TVN, wróciło na ekrany w nowej roli – gości weselnych.
Ich obecność była dla fanów sentymentalnym powrotem do wspomnień sprzed siedmiu lat. Anita przyznała w mediach społecznościowych, że przeżycie ceremonii z perspektywy widza było niezwykłym doświadczeniem:
„Niesamowicie było to zobaczyć z drugiej strony i bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ludzie, którzy biorą ślub z nieznajomym, są naprawdę szaleni”
– napisała z uśmiechem.
3 / 6
Para nie kryła wzruszenia, bo uczestnictwo w weselu przypomniało im ich własny ślub i początki wspólnej drogi.
„Aż miło wrócić do wspomnień z czasu, kiedy nie było w naszym życiu tematu choroby”
– dodała Anita, nawiązując do problemów zdrowotnych Adriana, który od miesięcy walczy z glejakiem.
4 / 6
Jednak to nie tylko emocjonalne słowa stał się powodem dyskusji wśród internautów.
Najwięcej komentarzy dotyczyło stylizacji Anity.
Żona Adriana pojawiła się w długiej, beżowej sukni z delikatnym połyskiem, która podkreśliła jej sylwetkę i dodała elegancji.
„Skąd ta piękna sukienka?”, „Wyglądałaś obłędnie!”, „Przyćmiłaś pannę młodą!”
– czytamy w komentarzach fanów.
5 / 6
Stylizacja szybko stała się jednym z najgorętszych tematów odcinka, a Anita po raz kolejny udowodniła, że nie tylko potrafi wzruszać widzów swoją historią, ale też zachwycać stylem.
6 / 6