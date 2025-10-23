Agnieszka, znana widzom z „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, po raz kolejny udowadnia, że prawdziwą miłość można znaleźć w najmniej spodziewanym momencie. Teraz jej związek z partnerem wszedł w zupełnie nową, ekscytującą fazę. Uczestniczka show ogłosiła w mediach społecznościowych, że na świecie pojawił się jej syn.

Agnieszka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”została mamą!

Agnieszka od zakończenia programu konsekwentnie budowała swoją relację z partnerem, z którym połączyło ją nie małżeństwo z teleturnieju, a prawdziwe, codzienne życie. Para niedawno świętowała trzecią rocznicę poznania, a teraz ma do świętowania o wiele, wiele więcej.

Informacją, która ucieszyła wszystkich fanów uczestniczki, podzieliła się ona sama za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim InstaStory opublikowała wzruszający wpis, w którym poinformowała o narodzinach syna.

Melduję nowego członka naszej rodziny na pokładzie – napisała, nie kryjąc ogromnej radości.

Agnieszka przyznała, że droga do tego momentu wcale nie była prosta. W emocjonalnym wpisie bez ogródek opisała czas oczekiwania na dziecko. Chociaż, jak zaznaczyła, maluch przyszedł na świat dokładnie w przewidzianym terminie, sama ciąża była dla niej dużym wyzwaniem.

Ciężka to była przeprawa, ale cały i zdrowy jest już z nami. Miałam wrażenie, że ta ciąża trwała wieki – wyznała.

Te szczere słowa z pewnością trafią do wielu młodych mam, które również mogły zmagać się z podobnymi odczuciami. Mimo trudów, najważniejszy jest happy end – zdrowie dziecka i możliwość cieszenia się pierwszymi, niepowtarzalnymi chwilami razem.

Nowo upieczona mama zapowiedziała również, że teraz najważniejsza jest dla niej rodzina. Wspomniała, że obecnie poświęca czas na odpoczynek i budowanie więzi z synkiem.

Teraz mamy czas dla siebie, na poznawanie i odkrywanie, ale obiecuję, że jak już się ułożymy, to odpiszę na wszystkie wiadomości – zapewniła swoich obserwatorów.

To kolejny, piękny rozdział w życiu Agnieszki, która po zakończeniu programu telewizyjnego znalazła nie tylko prawdziwą miłość u boku partnera, ale także spełnienie w roli matki. Jej szczera relacja z tego okresu z pewnością spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony wiernych fanów.