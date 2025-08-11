Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

W minioną niedzielę Klaudia i Valentyn, którzy poznali się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Ich historia zaczęła się przed kamerami, a zakończyła w wyjątkowej scenerii uroczystego wesela, w którym uczestniczyli zarówno bliscy, jak i przyjaciele z planu programu TVP.