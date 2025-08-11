times-dark
Kozaczek
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)

Zakochani pochwalili się romantycznymi kadrami.

Rolnik Szuka żony
/ 11.08.2025 /
Aurora
IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

1 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

W minioną niedzielę Klaudia i Valentyn, którzy poznali się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Ich historia zaczęła się przed kamerami, a zakończyła w wyjątkowej scenerii uroczystego wesela, w którym uczestniczyli zarówno bliscy, jak i przyjaciele z planu programu TVP.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

2 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

Panna młoda zachwyciła gości kreacją – białą, bogato zdobioną suknią z długim trenem i warstwami tiulowych falban. Wśród zaproszonych nie zabrakło Marty Manowskiej, prowadzącej show, a także innych znanych gości.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

3 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

Sala weselna prezentowała się elegancko, dominowała biel przełamana złotymi akcentami, dopełniona blaskiem świec i świeżych kwiatów. Za stołem nowożeńców umieszczono podświetlany neon z napisem „Od teraz my!”, który stał się jednym z najczęściej fotografowanych elementów.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

4 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

Restauracja Nastroje, w której odbyło się przyjęcie, dzień po uroczystości opublikowała nagranie prezentujące szczegóły dekoracji. Widać na nim, że para postawiła nie tylko na klasykę, ale i na oryginalne atrakcje.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

5 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

Zamiast tradycyjnej księgi gości pojawiła się biała budka z telefonem, ozdobiona kwiatami, w której weselnicy mogli nagrać swoje życzenia głosowe.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

6 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

Goście mogli także uwiecznić swoje wspomnienia w fotobudce umieszczonej w białej przyczepie, udekorowanej kwiatami. Przed nią ustawiono leżaki, które tworzyły luźną, wakacyjną strefę relaksu.

IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

7 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna źródło IG/k__klaudi

8 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna
IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

9 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna
IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

10 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna
IG/k__klaudi źródło IG/k__klaudi

11 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna

12 / 12

Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna
Anonim | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

