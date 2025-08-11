Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)
Zakochani pochwalili się romantycznymi kadrami.
1 / 12
W minioną niedzielę Klaudia i Valentyn, którzy poznali się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Ich historia zaczęła się przed kamerami, a zakończyła w wyjątkowej scenerii uroczystego wesela, w którym uczestniczyli zarówno bliscy, jak i przyjaciele z planu programu TVP.
2 / 12
Panna młoda zachwyciła gości kreacją – białą, bogato zdobioną suknią z długim trenem i warstwami tiulowych falban. Wśród zaproszonych nie zabrakło Marty Manowskiej, prowadzącej show, a także innych znanych gości.
3 / 12
Sala weselna prezentowała się elegancko, dominowała biel przełamana złotymi akcentami, dopełniona blaskiem świec i świeżych kwiatów. Za stołem nowożeńców umieszczono podświetlany neon z napisem „Od teraz my!”, który stał się jednym z najczęściej fotografowanych elementów.
4 / 12
Restauracja Nastroje, w której odbyło się przyjęcie, dzień po uroczystości opublikowała nagranie prezentujące szczegóły dekoracji. Widać na nim, że para postawiła nie tylko na klasykę, ale i na oryginalne atrakcje.
5 / 12
Zamiast tradycyjnej księgi gości pojawiła się biała budka z telefonem, ozdobiona kwiatami, w której weselnicy mogli nagrać swoje życzenia głosowe.
6 / 12
Goście mogli także uwiecznić swoje wspomnienia w fotobudce umieszczonej w białej przyczepie, udekorowanej kwiatami. Przed nią ustawiono leżaki, które tworzyły luźną, wakacyjną strefę relaksu.
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Anonim | 12 sierpnia 2025
Nie wiem dzd nie och dani nie 🙂↔️ at asa wy nWBU NIE AU SĄ TO YBZ JAK DA AH KOŃCZY ZBY I DO GRD NIE I NI CAŁA RODZINA SIĘ MM I. ZAŚ A Z U CABLE MODEM W A Z WIWFAEC O JAK, DO N LEKI,, DŁUGOŚĆ NERA S