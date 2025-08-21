Oto nowi uczestnicy programu „Rolnik szuka żony”! Ale CIACHA!

Barbara

Barbara to Kurpianka, która prowadzi gospodarstwo i hodowlę bydła mlecznego wraz z rodzicami. Poza tym ma swoje własne gospodarstwo agroturystyczne, które było jej marzeniem oraz jest kierowniczką kurpiowskiego zespołu folklorystycznego.

„Dlaczego jeszcze nie mam męża? Nie spotkałam na swojej drodze osoby, która w pełni odnalazłaby się przy mnie, a ja przy niej. Dla mnie rodzina jest bardzo ważna – i ta, którą posiadam i ta, którą mam nadzieję stworzę w przyszłości. Ważne, aby mężczyzna miał dobre serce. (…) Mój były narzeczony przestraszył się realiów mieszkania na wsi. Pół roku przed ślubem stwierdził, że to nie jest to. Mam obawy, że może być ciężko znaleźć mężczyznę, który będzie chciał ze mną zamieszkać i dopasować się do moich realiów. Nie tracę nadziei. Marzę o tym, aby ten dom nie był już pusty” – powiedziała Barbara.