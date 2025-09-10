Co nowego w 1. odcinku „Rolnik szuka żony”? Rusza nowy sezon!
Nie zabraknie prezentów, a jednej z kandydatek pomoże… sztuczna inteligencja.
5 rolników czekało kilka długich miesięcy na listy, wśród których może być ten jeden, który zmieni ich życie na lepsze.
Marta Manowska po raz 12 rusza w trasę i postara się pomóc znaleźć drugą połówkę mieszkańcom wsi.
Nasi bohaterowie obiorą różne taktyki przeglądania wiadomości od kandydatów i kandydatek, Arek najpierw będzie chciał zobaczyć nadesłane zdjęcia, natomiast Basia tę przyjemność zostawi sobie na później i ważniejsze dla niej będą słowa zapisane na kartkach. Kobieta wyzna, że przy czytaniu listów towarzyszy jej nadzieja, ale również delikatny stres:
„Ja wcześniej myślałam, że jestem gotowa na małżeństwo. Byłam zaręczona, bardzo spieszyło mi się do ślubu. Podziało się za dużo, za szybko i pół roku przed ślubem usłyszałam, że: „sorry Basia, to nie to, ja siebie tutaj nie widzę”. Teraz po kilku latach, jestem mu wdzięczna, bo to był fajny chłopak, ale nie dla mnie. Presji czasu nie czuję, ale boję się, że kolejny raz się rozczaruję, że ten ktoś nie będzie dla mnie” – wyzna 32 – latka.
Kreatywność nadawców jak co roku nie będzie miała granic, nie zabraknie prezentów, a jednej z kandydatek pomoże… sztuczna inteligencja. To jednak nie koniec zaskoczeń.
„Nie wiem, czy jesteś gotowy na taką kobietę jak ja. Jestem kobietą sukcesu, prawniczką, umiem zadbać o siebie, wiem, czego chcę i nie zamierzam udawać skromnej dziewczyny z sąsiedztwa, która marzy tylko o tym, żeby mieszać zupę i podlewać grządki. Kocham wygodę, lubię luksus, ale nie oceniaj mnie pochopnie…” – przeczyta w jednym z listów, wyraźnie zdziwiony Roland. Czy mężczyzna zdecyduje się zaprosić autorkę wiadomości do następnego etapu?
