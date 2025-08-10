Barbara Bursztynowicz od 50 lat jest żoną Jacka Bursztynowicza: „Trafiłam na człowieka, który jest emocjonalnie stabilny”

Historia miłosna Barbary Bursztynowicz i Jacka Bursztynowicza

Bursztynowicz jest z mężem od 1976 roku. Poznała Jacka Bursztynowicza, na studiach w warszawskiej PWST – ona była na pierwszym roku, on na trzecim.

Ich pierwsze spotkanie było romantyczne i nieco dramatyczne: Barbara spóźniła się na randkę o dwie godziny, a Jacek cierpliwie na nią czekał. Ich uczucie napotkało przeszkodę w postaci adoratora Basi, z którym Jacek rywalizował lub, jak relacjonowała aktorka, “wygrał ją w pojedynku na argumenty”. Obaj wypili butelkę koniaku, lecz to Jacek, jak żartował, „został zwycięzcą na polu bitwy”,