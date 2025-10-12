5. odcinek „Tańcz z gwiazdami” z pewnością przejdzie do historii. Uczestnicy zatańczyli ze swoimi bliskimi. Wiktoria Gorodecka wystąpiła z bratem, a Katarzyna Zillman z mamą. Natomiast Barbara Bursztynowicz porwała do tańca męża Jacka.

Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką w „TzG”. Jeszcze nigdy nie pokazała dzieci

Barbara Bursztynowicz zatańczyła z mężem w „Tańcu z gwiazdami”

To był moment, który na długo zapadnie w pamięć widzów. Taniec Barbary Bursztynowicz i Jacka Bursztynowicza nie był rywalizacją, a był celebracją relacji i długoletniego wspólnego życia. Na dodatek para mogła po latach małżeństwa zatańczyń swój „pierwszy taniec”.

Tomasz Karolak zatańczył w „Tańcu z Gwiazdami” z córką. Lena wyznała to o tacie

Jurorzy to docenili i nagle rzucili słowa do widowni, aby zaśpiewali „młodej parze” sto lat: „Łączy was coś tak wyjątkowego, że nie trzeba omawiać waszego tańca” – powiedziała Iwona Pavlović.

Jacku mężczyzna, który znajduje prawdziwego przyjaciela, jest szczęśliwy, ale o wiele szczęśliwszy jest ten, który znajduje prawdziwego przyjaciela we własnej żonie. Uważam, że łączy was coś tak wyjątkowego, że nie trzeba omawiać waszego tańca – powiedziała Iwona do Jacka Bursztynowicza.

Maurycy Popiel zatańczył z mamą w „TzG”. Jego mama była gwiazdą lat 90′ (FOTO)