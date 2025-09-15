Rafał Maserak jest jednym z najpopularniejszych tancerzy w Polsce. Zasłynął za sprawą programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie na początku był tancerzem, a później stał się jurorem. Rafał Maserak w rozmowie z Kozaczkiem skomentował pierwszy taniec Tomasza Karolaka w jubileuszowej edycji. Nie gryzł się w język i jasno dał do zrozumienia, co o jego popisach na parkiecie myśli. Padły gorzkie słowa!

Rafał Maserak w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradził, że teraz nie będzie wskazywał faworyta nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Podkreślił, że w premierowym odcinku każdy chce zaprezentować się jak najlepiej i dopiero startuje. Zdaniem jurora to dopiero w trzecim docinku zaczynamy dostrzegać, kto jest dobry w tańcu, a kto musi się jeszcze wiele nauczyć… Okazuje się, że jak na razie słabym ogniwem tej edycji jest zdaniem Rafała Maślaka — Tomasz Karolak:

Wydaje mi się, że Tomek Karolak. Dużo daje nam radości w programie. Wszyscy na widowni śmiali się od ucha do ucha. To też jest ważne, żeby pokazywać show, ale już na pewnym etapie trzeba będzie pokazać coś więcej — podsumował Rafał Maserak.

