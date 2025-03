Hailey Bieber i Kendall Jenner pokłócone?! Nic z tego! Zdjęcia z ich najnowszego wypadu

Hailey Bieber i Kendall Jenner

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu pojawiły się plotki i spekulacje o rzekomym rozpadzie wielkiej przyjaźni modelek. Wszystko wzięło się stąd, że Hailey i Kendall dawno nie pokazywały się razem. Natomiast jak zjawiały się już na jakimś wspólnym wydarzeniu, to były widywane osobno. Jak się finalnie okazało, były to tylko nieprawdziwe doniesienia, a celebrytki same zdementowały je na swoich social mediach.