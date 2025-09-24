Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Andrzej Pągowski, Andrzej Chyra, Szczyl, Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i inni.
Trwa trzeci dzień 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To kolejny dzień prezentacji obrazów nominowanych w Konkursie Głównym oraz konferencji prasowych z udziałem twórców filmowych.
W porannym seansie zaprezentowano film debiutującej w pełnym metrażu fabularnym Emi Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” z udziałem: Bartłomieja Deklewy, Izabelli Dudziak, Tymoteusza Rożynka oraz Karoliny Rzepy.
Na festiwalu pojawili się także Andrzej Chyra, Andrzej Pągowski, Maria Sadowska czy Maja Ostaszewska.
Anonim | 25 września 2025
