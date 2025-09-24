times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska

Andrzej Pągowski, Andrzej Chyra, Szczyl, Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i inni.

Maja Ostaszewska Maria Sadowska
/ 24.09.2025 /
Aurora
Maja Ostaszewska-min źródło AKPA

1 / 10

Maja Ostaszewska

Trwa trzeci dzień 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To kolejny dzień prezentacji obrazów nominowanych w Konkursie Głównym oraz konferencji prasowych z udziałem twórców filmowych.

Maria Sadowska-min źródło AKPA

2 / 10

Maria Sadowska

W porannym seansie zaprezentowano film debiutującej w pełnym metrażu fabularnym Emi Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” z udziałem: Bartłomieja Deklewy, Izabelli Dudziak, Tymoteusza Rożynka oraz Karoliny Rzepy.

Andrzej Pągowski-min źródło AKPA

3 / 10

Andrzej Pągowski

Na festiwalu pojawili się także Andrzej Chyra, Andrzej Pągowski, Maria Sadowska czy Maja Ostaszewska.

Andrzej Chyra-min źródło AKPA

4 / 10

Andrzej Chyra
Izabella Dudziak, Karolina Rzepa Fot. Marcin Gadomski/AKPA źródło AKPA

5 / 10

Izabella Dudziak i Karolina Rzepa
Izabella Dudziak, Karolina Rzepa Fot. Marcin Gadomski/AKPA-min źródło AKPA

6 / 10

Izabella Dudziak i Karolina Rzepa
Szczyl-min źródło AKPA

7 / 10

Szczyl
Emi Buchwald-min źródło AKPA

8 / 10

Emi Buchwald
Bartłomiej Deklewa-min źródło AKPA

9 / 10

Bartłomiej Deklewa
Na zdj.: Izabella Dudziak, Fot. Marcin Gadomski/AKPA źródło AKPA

10 / 10

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
Anonim | 25 września 2025 Odpowiedz

