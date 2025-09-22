Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Aktorka wystąpiła w obłędnej stylizacji na Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Podczas Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Maja Ostaszewska zaprezentowała się w niezwykle efektownej kreacji, która podkreśliła jej klasę i odwagę w modowych wyborach.
Tego wieczoru Maja Ostaszewska wybrała suknię w intensywnym, głębokim odcieniu czerwieni. Model z długimi rękawami i mocno zaznaczonymi ramionami przyciągał uwagę dzięki odważnemu dekoltowi w kształcie litery V, sięgającemu niemal do talii.
Centralne marszczenie materiału optycznie wysmuklało sylwetkę, a jednocześnie dodawało kreacji nowoczesnego charakteru.
Stylizacja aktorki była niezwykle spójna. Maja Ostaszewska zrezygnowała z nadmiaru biżuterii, stawiając na minimalizm, który pozwolił, aby pierwsze skrzypce grała suknia.
Delikatny makijaż w naturalnych tonach i subtelnie podkreślone usta świetnie harmonizowały z całością. Luźno opadające fale nadały lookowi swobody i romantycznego wdzięku, przełamując nieco mocny charakter kreacji.
Anonim | 23 września 2025
