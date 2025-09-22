Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska
Jerzy Skolimowski odebrał specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards.
50. jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – najważniejszego święta polskiego kina oficjalnie wystartowała. Uroczysta Gala Otwarcia odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a po części oficjalnej zaprezentowany został film otwarcia – „Chopin, Chopin!” w reżyserii Michała Kwiecińskiego, z Erykiem Kulmem w roli tytułowej.
Festiwal potrwa od 22 do 27 września. W Konkursie Głównym zobaczymy 16 filmów.
Jubileuszowa edycja to również czas podsumowań – w ramach obchodów odbędzie się m.in. sekcja „20 lat PISF”, a Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma wybitna scenografka i dekoratorka wnętrz, Ewa Braun, nagrodzona Oscarem za „Listę Schindlera”.
Jerzy Skolimowski odebrał tego wieczoru specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards z okazji 100-lecia FIPRESCI i 50-lecia Festiwalu, jako hołd dla wybitnego polskiego reżysera. Widzowie zobaczą retrospektywę twórczości reżysera: od debiutanckich „Rysopisu” i „Walkowera” z Andrzejem Leszczycem w roli głównej, aż po jego najnowszy film „IO”.
Na czerwonym dywanie pojawili się: Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Liliana Komorowska.
Galę poprowadziła Agnieszka Szydłowska.
