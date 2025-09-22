Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska

Karolina Gruszka

Jerzy Skolimowski odebrał tego wieczoru specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards z okazji 100-lecia FIPRESCI i 50-lecia Festiwalu, jako hołd dla wybitnego polskiego reżysera. Widzowie zobaczą retrospektywę twórczości reżysera: od debiutanckich „Rysopisu” i „Walkowera” z Andrzejem Leszczycem w roli głównej, aż po jego najnowszy film „IO”.