times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska

Jerzy Skolimowski odebrał specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards.

Karolina Gruszka Maja Ostaszewska
/ 22.09.2025 /
Aurora
Maja Ostaszewska źródło AKPA

1 / 11

Maja Ostaszewska

50. jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – najważniejszego święta polskiego kina oficjalnie wystartowała. Uroczysta Gala Otwarcia odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a po części oficjalnej zaprezentowany został film otwarcia – „Chopin, Chopin!” w reżyserii Michała Kwiecińskiego, z Erykiem Kulmem w roli tytułowej.

Maja Ostaszewska-min źródło AKPA

2 / 11

Maja Ostaszewska

Festiwal potrwa od 22 do 27 września. W Konkursie Głównym zobaczymy 16 filmów.

akpa20250922_50fpff_galaotw_mg_18212-min

3 / 11

Karolina Gruszka

Jubileuszowa edycja to również czas podsumowań – w ramach obchodów odbędzie się m.in. sekcja „20 lat PISF”, a Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma wybitna scenografka i dekoratorka wnętrz, Ewa Braun, nagrodzona Oscarem za „Listę Schindlera”.

Karolina Gruszka źródło AKPA

4 / 11

Karolina Gruszka

Jerzy Skolimowski odebrał tego wieczoru specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards z okazji 100-lecia FIPRESCI i 50-lecia Festiwalu, jako hołd dla wybitnego polskiego reżysera. Widzowie zobaczą retrospektywę twórczości reżysera: od debiutanckich „Rysopisu” i „Walkowera” z Andrzejem Leszczycem w roli głównej, aż po jego najnowszy film „IO”.

Eryk Kulm źródło AKPA

5 / 11

Eryk Kulm

Na czerwonym dywanie pojawili się: Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Liliana Komorowska.
Galę poprowadziła Agnieszka Szydłowska.

Eryk Kulm-min źródło AKPA

6 / 11

Eryk Kulm
Liliana Głąbczyńska-Komorowska źródło AKPA

7 / 11

Liliana Głąbczyńska-Komorowska
Liliana Głąbczyńska-Komorowska źródło AKPA

8 / 11

Liliana Głąbczyńska-Komorowska
Agnieszka Szydłowska-min źródło AKPA

9 / 11

Agnieszka Szydłowska
Jerzy Skolimowski źródło AKPA

10 / 11

Jerzy Skolimowski
Na zdj.: Joanna Łapińska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA źródło AKPA

11 / 11

Joanna Łapińska
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Aktorka wystąpiła w obłędnej stylizacji na Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Czerwony dywan
Dieta Gwiazdy
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Poznaj codzienne wybory gwiazd
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
Czerwony dywan
Angelina Jolie
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
 "Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go (...)" - zaczęła.
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Czerwony dywan
Janusz Gajos Katarzyna Glinka
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Janusz Gajos, Katarzyna Paskuda...
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Czerwony dywan
Ada Fijał Grażyna Szapołowska
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Radek Pestka, Łukasz Kędzior i inni.
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Agata Młynarska Ewelina Ruckgaber
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Cezary Trybański, Piotr Musiałkowski, Ewelina Ruckgaber...
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Czerwony dywan
Katarzyna Ankudowicz Małgorzata Opczowska
Plejada gwiazd na premierze „Skrzat. Nowy początek”! Małgorzata Opczowska zapozowała z synkiem, Rafał Mroczek…
Mateusz Pawłowski, Katarzyna Ankudowicz, Wojciech Solarz, Marta Surnik...
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Czerwony dywan
Beata Tadla Jacek Rozenek
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Plejada aktorów pojawiła się na premierze spektaklu "Opiekunka na zabój".
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Czerwony dywan
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Włożyła biały komplet. Wyglądała, jak śnieżynka!
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Czerwony dywan
Joanna Krupa Karolina Pisarek-Salla
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Marta Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Sokołowska, Wojciech Łozowski, Marcin Tyszka...
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Czerwony dywan
Anna Czartoryska-Niemczycka Katarzyna Herman
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Zofia Ślotała-Haidar, Paulina Koziejowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Bartłomiej Topa, Julia Pietrucha...
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Alicja Węgorzewska Bogna Sworowska
Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Urszula Dudziak, Agnieszka Fitkau-Perepeczko...
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Czerwony dywan
Jan Frycz Marcin Dorociński
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Piotr Stramowski, Katarzyna Grochola, Tatiana Okupnik, Maria Sadowska z mężem...
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Ale plota! Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Benny Blanco Czerwony Dywan
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Czyż nie wyglądają pięknie?
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Ale plota! Czerwony dywan Dzieci gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Nastoletni Henry to cała mama!
Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym
Czerwony dywan
Borys Szyc Izabela Janachowska
Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym
Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona...
 