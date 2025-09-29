times-dark
Kozaczek
Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Chopin, Chopin!”. Magdalena Cielecka, Joanna Kulig z mężem, Maja Ostaszewska, Foremniak

Dawid Kwiatkowski, Eryk Kulm, Bartosz Gelner, Milena Rostkowska-Galant, Bovska...

Dawid Kwiatkowski Magdalena Cielecka Maja Ostaszewska Małgorzata Foremniak Weronika Rosati
/ 29.09.2025 /
Magdalena Cielecka-min źródło AKPA

Magdalena Cielecka
Małgorzata Foremniak-min źródło AKPA

Małgorzata Foremniak
Maja Ostaszewska-min źródło AKPA

Maja Ostaszewska
Weronika Rosati-min źródło AKPA

Weronika Rosati
Dawid Kwiatkowski-min źródło AKPA

Dawid Kwiatkowski
Eryk Kulm-min źródło AKPA

Eryk Kulm
Bartosz Gelner-min źródło AKPA

Bartosz Gelner
Maciej Bochniak Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

Maciej Bochniak i Joanna Kulig
Milena Rostkowska-Galant-min źródło AKPA

Milena Rostkowska-Galant
Bovska-min źródło AKPA

Bovska
Katarzyna Zdanowicz-min źródło AKPA

Katarzyna Zdanowicz
Karolina Gruszka-min źródło AKPA

Karolina Gruszka
Agata Załęcka, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

Agata Załęcka
Andrzej Pągowski-min źródło AKPA

Andrzej Pągowski
Marta Dąbrowska-min źródło AKPA

Marta Dąbrowska
Joséphine de La Baume-min źródło AKPA

Joséphine de La Baume
Małgorzata Potocka-min źródło AKPA

Małgorzata Potocka
Ina Sobala, Kamil Szeptycki źródło AKPA

Ina Sobala i Kamil Szeptycki
Łukasz Nowicki-min źródło AKPA

Łukasz Nowicki
Michał Sobociński-min źródło AKPA

Michał Sobociński
Marzena | 30 września 2025 Odpowiedz

Aha, więc znowu moda na anoreksję…., Nie wiem, w jakim kierunku idzie moda na szmaty,ale dla mnie to ciemny zaułek.

EwaK | 30 września 2025 Odpowiedz

Dramatyczne statyczne zdjęcia. Nic fajnego nie macie dlatego tu rzadko zachodzę.

Anonim | 30 września 2025 Odpowiedz

Potocki star jak kurczak n Wielkanoc, albo czerwony albo zolt żaden ,opór je jest gdyż niej, z,orężna stara babsy

Anonim | 30 września 2025 Odpowiedz

Aco tu robi nic im Żuławskiego. Glonojad szuka następne jego strateg alt NSA. W amerykańskim Ce jej wszystkich ppzamyk.a.i Esterki Poe Ra na

Anonim | 30 września 2025 Odpowiedz

Ale wygląda jak menel z krzywy,o nogami, tak ize to z jej to nie przes ohudazkadza.

