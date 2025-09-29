Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Chopin, Chopin!”. Magdalena Cielecka, Joanna Kulig z mężem, Maja Ostaszewska, Foremniak
Dawid Kwiatkowski, Eryk Kulm, Bartosz Gelner, Milena Rostkowska-Galant, Bovska...
/ 29.09.2025 /
Magdalena Cielecka
Małgorzata Foremniak
Maja Ostaszewska
Weronika Rosati
Dawid Kwiatkowski
Eryk Kulm
Bartosz Gelner
Maciej Bochniak i Joanna Kulig
Milena Rostkowska-Galant
Bovska
Katarzyna Zdanowicz
Karolina Gruszka
Agata Załęcka
Andrzej Pągowski
Marta Dąbrowska
Joséphine de La Baume
Małgorzata Potocka
Ina Sobala i Kamil Szeptycki
Łukasz Nowicki
Michał Sobociński
Marzena | 30 września 2025
Aha, więc znowu moda na anoreksję…., Nie wiem, w jakim kierunku idzie moda na szmaty,ale dla mnie to ciemny zaułek.
EwaK | 30 września 2025
Dramatyczne statyczne zdjęcia. Nic fajnego nie macie dlatego tu rzadko zachodzę.
Anonim | 30 września 2025
Potocki star jak kurczak n Wielkanoc, albo czerwony albo zolt żaden ,opór je jest gdyż niej, z,orężna stara babsy
Anonim | 30 września 2025
Aco tu robi nic im Żuławskiego. Glonojad szuka następne jego strateg alt NSA. W amerykańskim Ce jej wszystkich ppzamyk.a.i Esterki Poe Ra na
Anonim | 30 września 2025
Ale wygląda jak menel z krzywy,o nogami, tak ize to z jej to nie przes ohudazkadza.