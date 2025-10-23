times-dark
Gwiazdy na premierze filmu „Franz Kafka”! Martyna Byczkowska, Maja Ostaszewska, Agnieszka Holland

Gwiazdy tłumnie przybyły na premierę, nominowanego do oscara filmu Agnieszki Holland.

Agnieszka Holland Maja Ostaszewska Martyna Byczkowska
/ 23.10.2025 /
Marysia
franz-kafka-premiera

1 / 20

Gwiazdy na premierze filmu "Franz Kafka"! Martyna Byczkowska, Maja Ostaszewska, Agnieszka Holland
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 20

Maja Ostaszewska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 20

Martyna Byczkowska
Na zdj.: Sandra Korzeniak, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

4 / 20

Sandra Korzeniak
Na zdj.: Andrzej Pągowski, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

5 / 20

Andrzej Pągowski
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

6 / 20

Martyna Byczkowska
Na zdj.: Michał Witkowski, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

7 / 20

Michał Witkowski
Na zdj.: Tomasz Naumiuk, Kamila Tarabura, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

8 / 20

Tomasz Naumiuk, Kamila Tarabura
Na zdj.: Agnieszka Holland, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

9 / 20

Agnieszka Holland
Na zdj.: Kasia Adamik, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

10 / 20

Kasia Adamik
Na zdj.: Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

11 / 20

Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Na zdj.: Tomasz Ossoliński, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

12 / 20

Tomasz Ossoliński
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

13 / 20

Marta Cieniowska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

14 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

15 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

16 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

17 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

18 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

19 / 20

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 20

