Agnieszka Kaczorowska po emocjonującym odcinku „Tańca z Gwiazdami” znów znalazła się w centrum medialnej burzy. W poniedziałek rano miała wystąpić w innym show Polsatu, jednak ku zaskoczeniu wszystkich w ostatniej chwili odwołała swój udział. Produkcja nie kryje rozczarowania, a w sieci aż huczy od komentarzy.

Niedzielne odpadnięcie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z Gwiazdami” było jednym z najbardziej zaskakujących momentów tej edycji programu. Para, uznawana za jednych z faworytów do finału, pożegnała się z parkietem, a sama Kaczorowska nie kryła rozgoryczenia.

Po emocjonalnym występie i głośnym pożegnaniu z publicznością aktorka zdecydowała się nie udzielać żadnych wywiadów. Jak się okazuje, to nie jedyny krok, który wprawił w konsternację fanów i produkcję stacji.

Według informacji „Super Expressu”, w poniedziałek rano Agnieszka Kaczorowska poinformowała produkcję show „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, że rezygnuje z udziału w nagraniach. Występ miał być nagrywany jeszcze tego samego dnia, a scenariusz od tygodni był dopasowany specjalnie do jej duetu z Marcinem Rogacewiczem.

Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza w środowym programie. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony – powiedziała osoba z produkcji, cytowana przez tabloid.

Jak ujawniono, para miała odegrać scenę związaną z remontem domu, w której żartobliwie nawiązywano do ich medialnego romansu i wspólnych treningów. Co więcej, miało to być specjalne „mrugnięcie okiem” do widzów „Tańca z Gwiazdami”.

Teraz Polsat musiał w pośpiechu szukać zastępstwa. W zwiastunie programu, który wciąż można zobaczyć w mediach społecznościowych stacji, pojawia się fragment z ich udziałem i zapowiedź: „Najgorętsze teraz nazwisko show-biznesu – Agnieszka Kaczorowska!”

Niestety, emisja odcinka bez ich scen wymagała błyskawicznych zmian. Jak donosi źródło tabloidu, decyzja Kaczorowskiej miała być podyktowana emocjami po odpadnięciu z programu i chęcią „odcięcia się” od medialnego szumu.

Na razie ani Agnieszka, ani Marcin nie odnieśli się do sprawy publicznie. Jednak internauci nie kryją zawodu, wielu z nich liczyło, że zobaczą duet po raz ostatni w luźniejszej, kabaretowej odsłonie.