Julia Wieniawa wciąż mierzy się z echem swojej głośnej wypowiedzi z programu Kuby Wojewódzkiego. Choć tłumaczyła, że jej słowa zostały wyrwane z kontekstu, internet nie zapomina, a teraz dołączyli do niego satyrycy. W najnowszym odcinku kabaretowego programu Polsatu „K2. Jedziemy po bandzie” artyści wzięli ją na celownik i nie zostawili na niej suchej nitki.
Ostatnie tygodnie nie należą do łatwych dla Julii Wieniawy. Po tym, jak w rozmowie z Kubą Wojewódzkim zgodziła się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”, na aktorkę spadła fala krytyki. W sieci nie brakowało głosów oburzenia, że młoda celebrytka, wychowana w komfortowych warunkach, „straciła kontakt z rzeczywistością”.
Sama Wieniawa próbowała wyjaśnić, że jej słowa zostały nadinterpretowane. W emocjonalnym wpisie podkreśliła, że nie chciała nikogo urazić, a jej intencją było pokazanie siły pozytywnego myślenia. „Zadano mi tendencyjne pytanie, a ja odpowiedziałam zbyt skrótowo” – tłumaczyła.
Mimo to temat nie ucichł, a teraz trafił… na antenę Polsatu.
W środowym odcinku programu „K2. Jedziemy po bandzie”, prowadzący Bartosz Klauziński postanowił rozpocząć show od komentarza do medialnych wydarzeń tygodnia. Jego kabaretowy partner Maciek przytoczył słowa, które odbiły się szerokim echem w mediach.
,,Pani Julia Wieniawa w pewnym talk-show zgodziła się ze stwierdzeniem, że bieda to stan umysłu. Powiedziała, że ona zawsze wiedziała, że na wszystko będzie ją stać” – mówił komediowym tonem artysta.
Na tę zapowiedź Klauziński zareagował błyskawicznie, rzucając kąśliwą ripostę:
Patrz, na wszystko ją stać, a na przyzwoitość nie.
Publiczność wybuchła śmiechem, a nagranie z tego fragmentu zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. W komentarzach jednak pojawiły się głosy, że żart może być zbyt ostry, zwłaszcza że Wieniawa publicznie przeprosiła i wyraziła żal z powodu swojego niefortunnego komentarza.
Sytuacja pokazuje, jak trudno dziś o drugą szansę w świecie internetu. Każde zdanie celebrytów żyje własnym życiem, a echo raz wypowiedzianych słów może brzmieć jeszcze długo po tym, gdy temat przestaje być świeży.
Julia Wieniawa, mimo fali krytyki, nie znika z mediów społecznościowych wręcz przeciwnie, nadal publikuje materiały promujące nowe projekty muzyczne i aktorskie. Fani podkreślają, że młoda gwiazda „ma prawo popełniać błędy”, a przeciwnicy, że „powinna ważyć słowa”.
Marek | 9 października 2025
Brak slow , zero szacunku , wszystko załatwione po znajomosci