Hubert Urbański zyskał szeroką rozpoznawalność jako prowadzący teleturniej: „Milionerzy” w stacji TVN. Niedawno jednak aktor i prezenter telewizyjny zaliczył wielki transfer ze „stacji matki” do Polsatu. Mężczyzna w rozmowie z Magdą Mołek wspominał tamten moment i zdradził, co go przekonało, że zmienił stację. Nie gryzł się w język i był w swoich przemyśleniach bardzo szczery…

Nagłe roszady w „Halo, tu Polsat”! Zamiast Cichopek pojawiła się Ola Filipek, a na kanapie Romanowska, Urbański…

Hubert Urbański wprost zdradził, dlaczego przeszedł do Polsatu. Wspomniał o ciężarówkach pieniędzy!

Hubert Urbański w rozmowie z Magdą Mołek wspominał czasy, gdy debiutował w telewizji. Okazuje się, że zanim został wielką gwiazdą TVN-u, to brał udział w różnych castingach. Przeważnie je przegrywał, ale dzięki temu, gdy pojawiła się propozycja „Milionerów”, to od razu postanowił spróbować swoich sił w tym formacie. Prezenter wygrał casting i dziś widzowie nie wyobrażają sobie kogoś innego w roli prowadzącego teleturniej:

Mnie ci „Milionerzy” wystrzelili rzeczywiście bardzo, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Robiłem parę rzeczy wcześniej i to w ogóle się nie miało nijak do tego, co odpaliło po »Milionerach«. Mam duży fart, że akurat ten casting wygrałem, a nie inny. Było tyle programów, które pojawiały się i znikały, a ja byłem na tych castingach i ich nie wygrywałem. I dzięki Bogu, bo jakbym wygrał, to byłbym sklejony z innym formatem, który na przykład po dwóch sezonach spadłby — powiedział w podkaście Magdy Mołek.

Nowe informacje o stanie zdrowia Łukasza Urbańskiego! Poinformował o tym ze szpitalnego łóżka