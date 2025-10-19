times-dark
Kozaczek
Olśniewała w „Tańcu z Gwiazdami”, a potem zniknęła. Tak dziś wygląda Isis Gee!

Zobacz, jak zmieniła się 53-latka!

19.10.2025
Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Isis Gee nagle wkroczyła do show-biznesu i długo rozpychała się w nich łokciami.

Nagle po brawurowym występie w „Tańcu z Gwiazdami” i na Eurowizji zniknęła. Co się z nią stało?

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Prawdziwe imię: Isis Gee to Tamara Diane Wimer. Kobieta przyszła na świat 11 października 1972 r.

Na początku starała się podbić polski rybek muzyczny. Gdy to nie wyszło, to na stałe przeniosła się za ocean.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Widzowie pamiętają Isis Gee przede wszystkim za sprawą udziału w „Tańcu z Gwiazdami” w 2007 roku.

To właśnie wtedy w parze z nieżyjącym już Żorą Korolyov tańczyła na parkiecie show Polsatu.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Isis Gee wtedy po raz pierwszy spotkała się z olbrzymim hejtem. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego zaproszono ją do „Tańca z Gwiazdami”.

Niektórzy sugerowali nawet, że piosenkarka urodziła się… mężczyzną.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

„Nawet nie jestem zła na kogoś, kto to wymyślił. To jest tak głupie i nierealne, że aż zabawne” — wspominała Isis Gee w rozmowie z „Super Expressem”.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Isis Gee jednak nie przejmowała się krytycznymi głosami i dalej robiła swoje. 

Isis Gee zdradziła w jednym z wywiadów, że ma polskie korzenie, ponieważ jej babcia była Polką. Dotarła do dziewiątego odcinka „Tańca z Gwiazdami”.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Później Isis Gee próbowała podbić zagraniczną scenę muzyczną podczas konkursu Eurowizji. Wraz z piosenką „For Life”. 

Zajęła w konkursie przedostatnie 24. miejsce, za co spadła na nią ogromna krytyka. Isis Gee postanowiła wtedy, że kończy swoją karierę w Polsce.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Później Isis Gee nagrała album świąteczny w grudniu 2008 roku zatytułowany: „Christmas Angel”.

Na płytę nagrała autorskie piosenki i covery kolęd „Holy Night” oraz „Jezus malusieńki”, z którym współpracowała również nad utworem „Time of Change”, który wykonała podczas uroczystości zaprzysiężenia 44. amerykańskiego prezydenta, Baracka Obamy.

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Po przeprowadzeniu się z mężem do Włoch w 2009 roku została rzeczniczką i twarzą włoskiej firmy kosmetycznej NEBU Milano. 

 

Isis Gee, fot. AKPA.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Później Isis Gee sporadycznie występowała w polskiej telewizji, między innymi w jednym z odcinków „Dzień dobry TVN”. 

Były to jednak sporadyczne sytuacje.

Isis Gee, fot. Instagram.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Obecnie Isis Gee funkcjonuje w mediach społecznościowych pod pseudonimem Tamara Gee. 

Na jej najnowszych zdjęciach aż trudno ją poznać. Zdaniem niektórych internautów wygląda jak „żywa lalka”.

Isis Gee, fot. Instagram.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Tamara Gee od dłuższego czasu nie wydała żadnego nowe albumu. Obecnie skupia się na projektowaniu strojów kąpielowych dla swojej marki Bellina Bella.

Promuje też kosmetyki, a także zapowiada powrót do muzyki.

Isis Gee, fot. Instagram.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Mimo wielu biznesowych zajęć Isis Gee podkreśla, że nigdy na stałe nie rozstała się z muzyką. 

Artystka ma zamiar jeszcze zawojować scenę muzyczną.

Isis Gee, fot. Instagram.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Do tej pory Isis Gee wydała sześć solowych albumów: „No Time for Daydreams” (1993), „Blazin'” (2000), „Phantom Suite” (2002), „Hidden Treasure” (2007), „Christmas Angel” (2009) oraz „Love, Tamara” (2014). 

Isis Gee, fot. Instagram.

Isis Gee przeszła spektakularną metamorfozę 

Czy też jesteście mocno zaskoczeni zmianą wizerunku Tamary Gee? Co myślicie o jej metamorfozie?

