Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!

Styl, odwaga i moda w najlepszym wydaniu!

Ada Fijał Izabella Krzan Natalia Szroeder Zofia ślotała
28.10.2025
Izabella Krzan

Na pokazie nowej kolekcji H&M x Glenn Martens pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Stylizacje gwiazd przyciągały uwagę i idealnie oddawały klimat surowego, streetwearowego projektu belgijskiego projektanta.

Red Lipstick Monster

Wśród gości pojawiły się m.in. Izabella Krzan, Julia Kuczyńska (Maffashion) oraz Natalia Szroeder, które zachwyciły swoimi oryginalnymi stylizacjami.

Joanna Horodyńska

Każda z zaproszonych gwiazd postawiła na nieco inny charakter looku, jednak wszystkie idealnie wpisały się w klimat nowoczesnego, nieco buntowniczego designu marki.

Natalia Szroeder

Ciemne kolory, oversize’owe fasony i efektowne dodatki zdominowały wieczór tworząc wyjątkowy pokaz miejskiej elegancji w artystycznym wydaniu.

Ada Fijał
Maffashion
Lidia Popiel, Ada Fijał
Rosalie, Zalia
Zofia Ślotała
Jola Czaja
Lila Janowska
Kacper Kujawa
Antonina Krzykacz
Na zdj.: Paweł Zmitrowicz, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Paweł Zmitrowicz
Inez Lis
Karolina Chomistekova

Karolina Chomistekova
Na zdj.: Karolina Gliniecka, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Karolina Gliniecka
