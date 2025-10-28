Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Styl, odwaga i moda w najlepszym wydaniu!
Na pokazie nowej kolekcji H&M x Glenn Martens pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Stylizacje gwiazd przyciągały uwagę i idealnie oddawały klimat surowego, streetwearowego projektu belgijskiego projektanta.
Wśród gości pojawiły się m.in. Izabella Krzan, Julia Kuczyńska (Maffashion) oraz Natalia Szroeder, które zachwyciły swoimi oryginalnymi stylizacjami.
Każda z zaproszonych gwiazd postawiła na nieco inny charakter looku, jednak wszystkie idealnie wpisały się w klimat nowoczesnego, nieco buntowniczego designu marki.
Ciemne kolory, oversize’owe fasony i efektowne dodatki zdominowały wieczór tworząc wyjątkowy pokaz miejskiej elegancji w artystycznym wydaniu.
